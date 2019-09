Autor Anonym: Čajka

Mohla byť Trumpová ruskou špiónkou?

30. sep 2019 o 11:11 Róbert Kotian

„Tento príbeh je vymyslený. Mená, osoby, miesta a udalosti sú buď výsledkom autorskej predstavivosti, alebo sú použité vo vymyslených súvislostiach. Akákoľvek podoba so skutočnými osobami, živými či mŕtvymi, s udalosťami a miestami je čisto náhodná.“ Píše v úvode knihy anonymný autor, ukrytý pod názvom Anonymous, údajne bývalý novinár, ktorého identitu tají vydavateľ knihy The Kingfisher Secret (v slovenčine vyšla v Ikare pod názvom Čajka) z dôvodu jeho bezpečnosti i bezpečnosti jeho zdrojov – samozrejme, utajovanie mena autora nie je ani najhorším marketingovým prvkom. Prečo však tieto obavy o osud autora?

Americký sen českej blondíny

Predstavte si príbeh, v ktorom sa úspešná československá športovkyňa stane agentkou sovietskej KGB, prejde náročným výcvikom, vďaka sobášu s francúzskym obchodníkom sa dostane na Západ s cieľom získať si náklonnosť významného západného podnikateľa s politickými ambíciami.

(zdroj: )

A samozrejme, jej úlohou bude pracovať naďalej pre sovietsku tajnú službu, ktorá si podobných „lastovičiek“, určených na sexšpionáž, vycvičila celé kŕdle. Po vynútenom rozvode s francúzskym obchodníkom, ktorý sa totiž ukáže ako neuveriteľne apolitický, sa zoznámi s bohatým americkým podnikateľom, ktorý sa naopak vôbec netají ambíciou stať sa americkým prezidentom.

Vydá sa zaňho, stane sa jeho úspešnou obchodnou partnerkou a skvelou značkou – príťažlivá a navyše bystrá manželka, s obchodníckymi schopnosťami, to sa v milionárskych kruhoch veľmi nenosilo. Onen muž, v knihe vystupujúci ako Anthony Craig, je pozvaný na návštevu Kremľa, kde sa zapletie s ruskými prostitútkami a ruskou tajnou službou a prijme od ľudí KGB značnú sumu peňazí, aby naplno rozbehol svoje obchody.

Chybou v programe je, že sa pre manželovu neveru rozvedú, a tak v roku 1996 onen muž nekandiduje – aby sa o dve desaťročia neskôr stal americkým prezidentom.

Vedel či nevedel?

Zrejme len neuveriteľne neinformovaný človek by v spomínanej dvojici neobjavil podobnosti s Donaldom Trumpom a jeho prvou manželkou Ivanou Trumpovou, rodenou Zelníčkovou.

A musíte byť nesmierne neparanoidní, aby vám neprišli na um podozrenia z ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb a pochybnosti o údajnej prinajmenej pasívnej účasti Trumpovho tímu na týchto ruských spravodajských aktivitách – na tomto mieste asi možno povedať, že o ruskom zasahovaní do volieb nepochybuje ani správa Roberta Muellera, amerického osobitného vyšetrovateľa zasahovania Ruska doprezidentských volieb v USA v roku 2016 v prospech Donalda Trumpa.

Pochybnosti ostali v aspekte, či o nich Trump vedel, a tu by sa asi recenzentovo uvažovanie o údajnej kooperácii Trumpa s ruskou KGB malo skončiť – môžem si o jeho schopnostiach myslieť čokoľvek, právnikov zrejme budú mať americký prezident a jeho prvá manželka veľmi dobrých (smajlík) a s Bobom Woodwardom, autorom excelentnej knihy Strach (Bourdon 2019), zničujúco dôsledne vypovedajúcej o Trumpových mentálnych limitoch a excesoch, mám spoločné len krstné meno.