Juraj Mravec zažil vojnu v Iraku. Dnes si už s ľuďmi nemá čo povedať

Pre film riskoval život.

30. sep 2019 o 15:15 Monika Moravčíková

Dokument, ktorý JURAJ MRAVEC natočil v irackom Mosule, ukazuje, ako vyzeral život v bašte Islamského štátu v čase, keď ľuďom každý deň nad hlavami lietali guľky.

Infiltrovaný medzi skupinku slovenských medikov riskoval počas natáčania každý deň svoj život.

Pre SME hovorí o tom, že na utrpenie si človek dokáže zvyknúť a že láska k deťom je spojovacím bodom, na ktorom by sme mali stavať medziľudské vzťahy.

Dokument Stratený domov môžete vidieť v kinách od 12. októbra.

Ako sa slovenský fotograf a dokumentarista dostane priamo do vojnovej línie, do irackého mesta Mosul, aby tam mohol nakrúcať film?

V prvom rade to musí chcieť. Inak sa to nedá. Dostať sa fotiť do vojny si vyžaduje hnací motor. Človek musí v prvom rade vedieť, že sa tam dá ísť, potom zistí ako a nakoniec sa odváži ísť prvýkrát.

Osobne mi príde divné, keď sa ma ľudia pýtajú, prečo som tam išiel a či som musel. Mnohí nevedia pochopiť, že ja som tam chcel ísť celý čas, nikto ma nemusel presviedčať.

Aká dlhá príprava predchádza prvej ceste?

U mňa to súviselo už s mladosťou. Mal som štrnásť rokov, keď som sa začal venovať fotografii. Veľmi rýchlo som objavil práce významných fotografov z celého sveta, medzi nimi aj vojnových, tí mi veľmi imponovali.

V devätnástich som už vedel, že to existuje, ale ešte som nebol dostatočne vyzretý na to, aby som išiel fotiť vojnu. Keď som dosiahol určitý vek, schopnosti a stále som to chcel, tak sa mi to stalo.

Je to drahá záležitosť?

Na peniaze by som sa nepozeral. Vôbec nie je drahé ísť na Donbas, tam som začínal.Najdrahšie je, keď tam ešte nemáte vyšliapané chodníčky a dobre nepoznáte okolie a musíte si platiť sprievodcov, takzvaných fixerov.

Väčšinou sú to bývalí lokálni novinári alebo vojaci, niekto, kto sa vie dostať na miesta, kde by ste sa inak nedostali a vy zaplatíte za to, aby vás tam vzal.

V Iraku sa ceny pohybovali od 300 do 1000 dolárov za deň, záležalo od zóny ohrozenia alebo lukrativity klienta. Na Donbase to bolo 200 eur denne, ale tam sa dá zas veľmi dobre spolupracovať s neziskovými organizáciami.

Kto sprevádzal vás?

Môj fixer bol človek, ktorý vedel špičkovo po anglicky, jeho otec bol kedysi vysoko postavený člen irackej armády. Dodnes má vďaka tomu množstvo priateľov na vysokých pozíciách. Zistil, že sa vie dostávať na bojové línie, vždy zobral klienta, vybavilo všetko s príslušnými ľuďmi a išlo sa.

Keď som prvýkrát prišiel do Iraku, bol som vystrašený už len z toho, keď auto z letiska zabočilo do púštnej tmy. Z rádia hrali arabské pesničky, ja som poriadne ani nevidel, kam ideme a to som sa viezol do hotela na druhom konci mesta.

Takže aj takýto detail môže byť pre človeka, ktorý to zažíva prvýkrát, stresujúci. Styčný bod tam potrebujete.

Prvýkrát ste začali nakrúcať v júni 2016 v oblasti Sinjar v severnom Iraku, kde Islamský štát spáchal genocídu na minorite Jezídov. Bola táto udalosť akýmsi spúšťačom, prečo ste sa rozhodli do Iraku vrátiť a dokumentovať dianie ďalej?

Najskôr som mal záujem ísť do Sýrie. Politická situácia však bola taká, že sa nedala prejsť hranica. Premýšľal som čo robiť a uvedomil som si, že ak chcem natočiť film o Islamskom štáte, Irak je absolútne vhodná destinácia, pretože tam spáchali teroristi genocídu a tam je aj ich hlavná bašta v meste Mosul.

Takže som sa rozhodol ísť do pár mesiacov oslobodeného mesta Sinjar. Hoci mesto už bolo oslobodené, ISIS boli v púšti vzdialení asi len kilometer. Mesto strážila kurdská pešmerga a kurdská tajná polícia, tisíce jezídov ešte stále žilo v hore nad mestom, prvé rodiny sa pomaly začínali vracať späť.

Tam som stretol prvých hrdinov tohto filmu. Už vtedy som vedel, že budem robiť celovečerný film, len som hľadal tému.

(zdroj: Juraj Mravec)

Na front ste teda začali chodiť každý deň ako asistent zdravotníckeho tímu, v ktorom pôsobili Slováci. Ako sa vám podarilo infiltrovať medzi medikov?

Vždy, keď idem do takejto krajiny, hľadám na internete, či tam nepôsobia aj Slováci. To je pre mňa najjednoduchšie – spojiť sa s nimi a využiť ich na logistiku alebo nejaké tipy, prípadne zistiť, či sa aj oni nemôžu stať témou filmu.

Poznal som prácu profesora Krčméra a vedel som, že Vysoká škola sv. Alžbety má misiu v Kurdistane, tak som sa s nimi spojil.Takto som spoznal Olivera Valentoviča, skamarátili sme sa a povedal mi, že čoskoro sa bude venovať práci v Iraku v rámci svojej vlastnej neziskovej organizácie Akadémia urgentnej medicíny.

Vtedy ešte nik z nás netušil, že sa za pár mesiacov začne ofenzíva v Mosule, ktorá sa chystala dva roky.Dohodli sme sa na spolupráci, že by som mohol natočiť, čo robia. Keď v októbri 2016 Oliver a ďalší narýchlo odleteli, lebo ofenzíva začala, odpremiéroval som svoj prvý film a o tri dni letel za nimi.

Mosul sa zrazu stal svetovou udalosťou číslo jeden a chalani dostali možnosť zapojiť sa ako paramedici. Keďže som si nemohol dovoliť zaplatiť fixera na rok, chodil som na front v utajení ako paramedik s nimi.

Prečo ste sa rozhodli natáčať dokument sám na vlastnú päsť, bez akéhokoľvek štábu?

Bolo to finančne jednoduchšie ale čo bolo podstatnejšie, štáb by bol absolútne kontraproduktívny. Pracoval som tam takou akčnou metódou, do Mosulu ani nepúšťali novinárov, jedine so sprievodcami.