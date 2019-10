Netflix v októbri: Jesse Pinkman sa vracia, s jazvami na tele aj v duši

Seriál Perníkový tatko pokračuje filmom.

1. okt 2019 o 7:24 Monika Moravčíková

Najočakávanejšou októbrovou novinkou v produkcii Netflixu je celovečerný film El Camino: The Breaking Bad Movie.

Napísal a režíroval ho pôvodný tvorca oceňovaného seriálu z dielne AMC Vince Gilligan, aj preto sa aj v ňom objavia niektoré z pôvodných postáv. Seriálový príbeh v hlavnej dejovej línii sledoval osud nevyliečiteľne chorého učiteľa chémie Waltera Whitea (Bryan Cranston), ktorý pod tlakom, aby zabezpečil rodinu, začal variť pervitín a predávať ho drogovým kartelom.

Hoci Walter v poslednej časti zomiera, tvorcovia stále taja, či sa táto postava predsa len vo filme znovu neukáže. Hlavnou postavou sa tentokrát stáva jeho parťák Jesse Pinkman, ktorého aj naďalej stvárňuje herec Aaron Paul. Dej filmu by mal plynulo pokračovať udalosťami, ktoré nasledovali po finálnej časti piatej série seriálu.

Už z prvých sekúnd filmovej upútavky, najmä z unaveného a rozcuchaného vzhľadu Jesseho Pinkmana je zrejmé, že bývalý Walterov učeň sa pretĺkal životom, ako sa dalo. Jazvy na chrbte a tvári, ktoré mu ostali po mučení sú nič v porovnaní s tým, ako veľmi ho to poznačilo psychicky.

Teraz hľadá útočisko pred políciou v dome svojho spoľahlivého starého priateľa Skinnyho Petea (Charles Baker). Ďalšou povedomou tvárou, ktorá mu znovu skríži cestu je aj Badger (Matt Jones), jediný Jesseho priateľ, s ktorým mohol vždy počítať.

"Je to kapitola seriálu Breaking Bad, o ktorej som ani nevedel, že ju chcem," povedal Aaron Paul pre denník New York Times. "Až teraz, keď ju mám, som šťastný, že existuje."

Do programovej ponuky Netflixu pribudne El Camino: The Breaking Bad Movie už 11. októbra.

Okrem premiérových noviniek prinesie Netflix v októbri napríklad aj tretiu sériu seriálu Big Mouth alebo piatu sériu Peaky Blinders.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/1JLUn2DFW4w

Pozrite si kompletnú ponuku noviniek na Netflixe v októbri.

1. októbra

Nikki Glaser: Bangin' (stand up)

Americká komička Nikki Glaser sa Netflixu osvedčila už v sérii The Standups, preto jej tentokrát ušili vlastnú hodinovú šou. O tabuizované témy nebude núdza, hlavne tie, ktoré sa točia okolo sexu a nereálnych očakávaniach, ktoré v súvislosti s ním ženy majú.

2. októbra

Living Undocumented (politický dokument)

Séria sleduje osudy ôsmich rodín, ktoré čelia hrozbe vyhostenia z USA. Už len tým, že dovolili filmovým štábom zaznamenávať ich každodenné životy, podstúpili ohromné riziko.

Dokument odhaľuje, ako vyzerá imigračný systém krajiny a úsilie, ktoré ľudia podstupujú, aby si splnili svoj americký sen. Jednou z výkonných producentiek bola aj speváčka Selena Gomez.

4. októbra

In the Tall Grass (film)

Stephen King a jeho syn Joe Hill napísali román Vo vysokej tráve ešte v roku 2012. Teraz sa námetu chytil Netflix, ktorý prináša celovečerný film. Zúfalý plač a výkriky malého chlapca ozývajúce sa z poľa prinútia tehotnú Becky a jej brata Cala, aby sa ponorili do hustej trávy a vydali sa ho hľadať.

Chcú ho zachrániť od zlovestnej sily, ktorá ich však rýchlo dezorientuje, odreže od sveta a zamkne vo svojom zovretí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/7afc9gTbVFI

My Country: The New Age (seriál)

Príbeh zo 14. storočia z prostredia kórejských dynastií rozpráva o ľuďoch túžiacich po moci a obraňujúcich svoju vieru. Seo Hwi je bojovník, ktorý nerobí kompromisy. Jeho priateľ Seon-ho tvrdo pracuje na tom, aby zložil vojenské skúšky ale naráža u neho na nepochopenie.

Raising Dion (seriál)

Nicole po smrti manžela sama vychováva syna Diona. Ako by to nestačilo, začnú sa u chlapca prejavovať záhadné superhrdinské schopnosti. Nicole sa to snaží udržať v tajnosti a ochrániť syna pred nepriateľmi.

8. októbra

Deon Cole: Cole Hearted (stand up)

Špeciálny stand-up Deona Cola, ktorý je presvedčený, že komédia je poslednou surovou formou prejavu. Vysvetľuje napríklad, kedy je správny čas poďakovať Ježišovi a ako ponúknuť cudzincovi cukríky.

9. októbra

Rhytm + Flow (seriál)

Bolo len otázkou času, kedy streamovacia služba Netflix zablúdi aj do vôd televíznych talentov, aby mohla začať súperiť so súťažami X-factor, The Voice či American Idol. V novej hudobnej šou sa stretli mená ako Cardi B, Chance The Rapper a T.I., aby sa vydali do ulíc hľadať novú rapovú superstar.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/_Ogn-71aeNQ

11. októbra

El Camino: The Breaking Bad Movie (film)

Jesse Pinkman je po šiestich rokoch späť. Príbeh jedného z hlavných hrdinov oceňovaného seriálu Perníkový tatko začína tam, kde vyvrcholil seriál - po dramatickom úteku zo zajatia sa musí Jesse vyrovnať so svojou minulosťou, aby mal aspoň malú šancu na lepšiu budúcnosť.

Fractured (film)

Po vypätom víkende so svokrovcami mieri Ray Monroe so ženou a dcérou Peri konečne domov. Peri sa pri nehode zraní a rodina sa ponáhľa na blízku pohotovosť, ktorú vedie personál s pochybnými úmyslami. Keď Peri s matkou odošlú na ďalšie testy, obe zmiznú bez stopy, rovnako ako všetky záznamy o ich návšteve.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/sCimThZW-Ew

The Forest of Love (film)

Japonský film od režiséra Siona Sona skúma temnoty ľudského správania. Hlavnou postavou je Jo Murata, nemilosrdný muž, ktorý používa svoju charizmu na manipuláciu s ľuďmi okolo seba.

16. októbra

Ghosts of Sugar Land (dokument)

Skupina moslimských priateľov rozpráva o šokujúcom zmiznutí spoločného kamaráta, ktorý je podozrivý z pripojenia k ISIS.

18. októbra

Eli (film)

Fanúšikov hororových žánrov možno poteší americká produkcia - príbeh o malom chlapcovi, ktorý trpí neznámou, oslabujúcou chorobou, kvôli ktorej musí byť izolovaný od vonkajšieho sveta.

Jeho rodičia už vyčerpali všetky možnosti liečby, a tak ho odovzdávajú do rúk experimentálnemu doktorovi. Kým sa podrobuje liečbe na odľahlej klinike, čoskoro zistí, že jeho dočasný domov je omnoho zlovestnejší, než si kedy dokázal predstaviť.

Living with yourself (1. séria seriálu)

Ozaj chceme byť lepšími? Pýta sa nový invenčný osemdielny komediálny seriál. Jeho hviezdou je herec Paul Rudd, ktorý sa ocitol na životnej križovatke, a tak si veľa sľubuje od experimentálnej kúpeľnej liečby, ktorá ho má spraviť lepším človekom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/5w54yW2Ur50

Tell me who I Am (dokument)

Osemnásťročný Alex sa zobúdza z kómy po nehode na motorke. Nepamätá si nič. Rodičov, domov ani vlastné meno. Vie len, že má identické dvojča Marcusa a práve on môže Alexovi pomôcť opäť na všetko si spomenúť.

Idylické detstvo, ktoré mu Marcus vykreslil je v skutočnosti poznačené rodinným tajomstvom. No iba bolesť je cesta, ako si spomenúť.

The Laundromat (komédia)

Režisér Steven Soderbergh nakrútil komédiu, ktorá sa svojou témou dotýka škandálu Panama Papers.

Film je rozdelený do niekoľkých samostatných príbehov. V každom vystupujú Gary Oldman a Antonio Banderas, ktorí hrajú Jürgena Mossacka a Ramóna Fonsecu, partnerov v pozadí škandalóznej advokátskej kancelárie.

V jednom z príbehov stretávame čerstvú vdovu Ellen Martin (Meryl Streepová), ktorá zistila, že peniaze z poistky z nehody, ktorá sa stala jej manželovi (James Cromwell), zmizli. Ocitá sa v králičej nore pochybných obchodov, ktoré súvisia s mimoriadnym záujmom mesta pomáhať najbohatším občanom sveta zhromažďovať ešte väčšie bohatstvo.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/wuBRcfe4bSo

22.októbra

Jenny Slate: Stage Fright (stand up)

Ako vyzerá svet komika zvnútra ukáže stand-up špeciál komičky Jenny Slate. S divákmi zazdieľa intímne veci zo svojho života - osobné klipy z detstva aj rozhovory so svojou rodinou.

23. októbra

Breakfast, Lunch & Dinner (dokument)

V každej epizóde sa predstaví David Chang spolu s iným celebritným hosťom, aby spoločne preskúmali jedno miesto, jeho kultúru a kuchyňu. Pri prechádzkach novými miestami o sebe zároveň odhaľujú nové a prekvapujúce veci.

24. októbra

Daybreak (seriál)

Tínedžerskú drámu spojenú s dystópiou ponúka desať dielny seriál, ktorý sa odohráva v kalifornskom mestečku Glendale a práve sa spamätáva z jadrovej katastrofy. Je plné záškodníckych gangov, gamblerov a ďalších hrôzostrašných kmeňov, ktoré si navzájom podkopávajú nohy a bojujú o prežitie.

Navyše, všetci dospelí sa po výbuchu stali zombíkmi, a tak sa miestni stredoškoláci musia spojiť. Keď už pre nič, aspoň pre vlastnú bezpečnosť.

25.októbra

Brotherhood (seriál)

Čestná a obetavá právnička Cristina zisťuje, že jej odcudzený brat je vo väzení a navyše je vodcom vzrastajúcej zločineckej frakcie. Je polovica deväťdesiatych rokov a Cristina je políciou prinútená stať sa informátorkou a pracovať proti svojmu bratovi, ktorého si vždy idealizovala.

Dolemite is my name (film)

Nominant na Oscara a víťaz Zlatého glóbusu Eddie Murphy hrá vo filme Rudyho Raya Moorea, priekopníka rapu a výstrednej postavy 70. rokov 20. storočia.

Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami a sleduje tŕnistú cestu umelca na vrchol. Hollywood mu síce dal košom, no multi-talentovaný Rudy Ray Moore sa nemienil vzdať.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Ws1YIKsuTjQ

Rattlesnake (film)

Psychologický triler. Tak by sa dal označiť film o osamelej Katrine s dcérou Clarou, ktorých život zmení jedna jediná náhodná udalosť. Claru uhryzne jedovatý štrkáč, a tak jej matka v zúfalstve príjme pomoc od záhadnej ženy, ktorá ju dokáže vyliečiť.

Aby to nebolo také jednoduché, samozrejme aj tu sa objavuje prastarý motív "niečo za niečo". Keďže jeden život bol zachránený, iný človek musí zomrieť. A zabiť ho musí práve Katrina. Ako sa dá vybrať vo voľbe kto zomrie a kto ostane nažive?

29. októbra

Arsenio Hall: Smart & Classy (stand up)

Herec, moderátor talkshow, producent a komediálna legenda Arsenio Hall prichádza so svojím komediálnym debutom aj na Netflix. V priebehu svojej slávnej kariéry zábava divákov po celom svete, zamýšľa sa napríklad nad postavením stand-upov v dnešnej politickej klíme, obľúbenými liekmi a inými zaujímavými témami.