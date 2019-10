Rozhodnite kto si zahrá na hlavnom pódiu Bratislavských jazzových dní. Hlasujte

Vypočujte si ukážky z tvorby mladých talentov a vyberte kapelu, ktorá si zahrá na hlavnom pódiu v budúcom roku.

2. okt 2019 o 10:00

Na základe rozhodnutia odbornej poroty, vám predstavujeme piatich finalistov súťaže Bratislavských jazzových dní 2019. Do piatku 25.10.2019 do 12.00 hod môžete hlasovať za kapelu, ktorá sa vám najviac páči.

Druhá časť súťaže sa uskutoční priamo na festivale pomocou hlasovacích lístkov, po vystúpeniach súťažných kapiel . Víťaz vystúpi na hlavnom pódiu Bratislavských Jazzových dní Slovenská sporiteľňa 2020.

D# PIPL ARAUND

Juraj Glonek - saxofón

Vladimír Kubalák - gitara

Ľuboš Kopták - basgitara

Jakub Valiček - bicie nástroje

Kapela d# pipl araund vznikla na jar tohto roku aj keď táto myšlienka ležala v hlave saxofonistu a bubeníka už viac ako dva roky. Keď sa k nim pridali ďalší členovia hneď si muzikantsky porozumeli. Ich hudba by sa dala charakterizovať ako elektronika hraná naživo a je silne ovplyvnená jazzom, DnB, jungle, trance, rock, a ďalšími žánrami. Medzi ich muzikantské vzory patria Aphex twin, The Nerve, Erik Truffaz, Donny Mccaslin, Beat music, Moon Hooch, Too Many Zooz atď.

KRISTÍNA MIHAĽOVÁ a JAKUB ŠEDIVÝ

Kristína Mihaľová - spev

Jakub Šedivý - gitara

Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý patria medzi výrazné mladé osobnosti slovenskej hudobnej scény. Obaja študovali na konzervatóriu v Prahe, no

ich pôsobenie na Slovensku odštartovala výhra v súťaži Nové tváre slovenského jazzu, kde získali ocenenie Objav roka 2017. Odvtedy sa mali možnosť predstaviť na pódiách pred svetovými hviezdami ako Stanley Clarke alebo Candy Dulfer. Taktiež koncertovali v Paríži a na známom jazzovom festivale Jazz à cours et à jardins 2019 v Lyone. V súčasnosti pripravujú vlastné album, na ktorom budeme mocť počuť napríklad aj známeho amerického gospelového basgitaristu Bryana “B-Dub” Whitea.

SZATURMA

Michaela Turcerová – saxofón

Štefan Szabó - gitara

Petr Maceček - bicie

Čerstvé, mladé československé trio, ktoré vzniklo v lete 2017. Študenti vysokých umeleckých škôl v Brne a Prahe. Ich jedinečné vystúpenia sú plné meditatívnych melódií a sviežich kompozícií, zafarbené duchaplnou improvizáciou. V novembri 2018 sa zúčastnili medzinárodného festivalu Krokus Jazz Fest v Poľsku, kde saxofonistka Michaela vyhrala špeciálnu cenu za sólové vystúpenie.

VELVET CASE

Peter Kunzo - klavír

David Juraj Raši – bicie

Laura Jašková – basgitara

Júlia Kozáková – spev

Lenka Molčányiová – alt saxofón

Michal Cálik – trúbka

Zoskupenie vzniklo v roku 2016. Po boku zakladateľov, speváčky Júlie Kozákovej a klaviristu Petra Kunza, nájdete aj hudobný zjav – výnimočnú basgistaristku Lauru Jaškovú a vyhľadávaného bubeníka Davida Juraja Rašiho. Ich debutová nahrávka s názvom Moonlight vyšla len pred necelými troma týždňami spolu s klipom, v ktorom môžete vidieť kapelu v rozšírenej zostave, doplnenej o dychovú sekciu na alt saxofón Lenka Molčányiová a na trúbku skvelý Michal Cálik. Ich repertoár tvorí prevažne jazzový žáner v modernom prevedení (groove, soul, swing, bop) a

vlastná tvorba.

TOPOĽANA

Mária Reháková - flauta, spev

Gustavo Clayton Marucci - klarinet

Sam Knight - tenor saxofón

Charlie Bates - klavír

Sam Ingvorsen - kontrabas

Floyer Sydenham - bicie

Topoľana je londýnsky jazzovo-folkový sextet. Založila ho slovenská flautistka a speváčka Mária Reháková, ktorá vyštudovala jazz na prestížnej Guildhall School of Music v Londýne. Repertoár zoskupenia pozostáva z aranžmánov ľudových piesní, ako aj s autorských kompozícií Márie inšpirovaných slovenskou ľudovou hudbou, s ktorou vyrastala v ľudovom súbore Kremienok. Skladby sú veľmi otvorené a každý jeden hudobník má priestor sa vyjadriť, a tak v skladbách založených na

slovenskej ľudovej hudbe počuť aj trochu Anglicka, Škótska a dokonca Argentíny od členov kapely.