Dobré ráno: Karel Gott išiel každý koncert na 120 percent

V Dobrom ráne na neho spomína jeho priateľ Peter Hledík.

2. okt 2019 o 23:59 Zuzana Kovačič Hanzelová

Spevácka legenda, brilantný tenor, aj láskavý človek. Vo veku 80 rokov zomrel český spevák Karel Gott. V posledných týždňoch zápasil s akútnou leukémiou.

Na konte má rekordných 40 zlatých slávikov, no má aj svojich kritikov – za podpis anticharty a to, že poslúžil propagande bývalého režimu.

Aký bol Karel Gott, čo bolo tajomstvom jeho slávy a môže ešte niekto dnes mať rovnakú popularitu ako práve Božský Kája?

Hosťom Dobrého rána bol režisér a šéf Artfilm festivalu, ktorý natočil aj sériu dokumentov Zlatá lýra Peter Hledík. Rozprávala sa s ním Zuzana Kovačič Hanzelová.

Krátky prehľad správ

Minister spravodlivosti Gábor Gál si myslí, že Štefan Harabin by mal skončiť ako sudca. Harabin založil stranu Vlasť a bude kandidovať v parlamentných voľbách. Podľa Gála sa sudca má rozhodnúť, či chce súdiť alebo byť v politike.

Premiér Pellegrini si myslí, že na kandidátke Smeru by nemal byť ani Robert Kaliňák, ani bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Povedal to v rádiu Expres a potvrdil opäť to, že bude volebným lídrom smeru.

SNS protestuje proti schváleniu minimálnej mzdy na rokovaní vlády. Tá napriek tomu schválila že bude na budíco rok 580 eur. SNS tvrdí, že ide o porušenie koaličnej zmluvy, a hovorí, že to je predvolebná kampaň Smeru.

Boris Johnson stále trvá na tom, že Británia odíde z únie 31. októbra. Britský premiér pošle do Bruselu poslednú ponuku Británie na podmienky Brexitu. Tvrdí, že ide o konštruktívne a prijateľné návrhy.

Anastasia Kuzminová ohlásila definitívny koniec kariéry. Chce sa venovať rodine. Kuzminová má 3esť medailí z olympijských hier – tri zlaté a tri strieborné, z majstrovstiev sveta má ďalšie tri. Biatlonistka sa poďakovala Slovensku, že jej dalo šancu reprezentovať ho a dodáva, že chce zostať pôsobiť v športe na Slovensku.

Odporúčanie

Spojené štáty zmieta kauza Donalda Trumpa a whistleblowera z prostredia CIA. Dnešné odporúčanie na zaujímavé čítanie nie je konkrétne o tomto prípade, ale je o tom, prečo sa vôbec niekto rozhodne riskovať krk, upozorniť na neprávosť, a stať sa whistleblowerom, obzvlášť proti niekomu, ako je Donald Trump. The Atlantic napísal práve o motiváciách takýchto ľudí článok Why they blow the whistle.

