Ovplyvnil niekoľko generácií. Prichádza dokument Jiří Suchý

Nový dokument režisérky Sommerovej sa viac zaoberá osobným životom umelca.

2. okt 2019 o 20:46 TASR

BRATISLAVA. Česká režisérka Olga Sommerová predstavila v stredu v Bratislave svoj nový celovečerný dokumentárny film Jiří Suchý.

V snímke s podtitulom Lehce s životem se prát mapuje často neľahkú životnú cestu básnika a divadelníka, legendy českej a československej kultúry, ktorá ovplyvnila niekoľko generácií.

"Keď s niekým robím film, musím mať s ním absolútne dôverný vzťah. Musím si toho človeka vážiť a musím ho milovať, to je pre mňa zásadná vec, dokonca si s ním musím tykať, je to pre mňa bližšie, intímnejšie," uviedla na stretnutí s médiami Sommerová.

Cena od divákov v Karlových Varoch

Sommerová vo svojich predošlých portrétnych dokumentoch priniesla životný príbeh československej olympioničky Věry Čáslavskej, speváčky Marty Kubišovej a herečky, opernej speváčky Sone Červenej.

Dokument venovaný Jiřímu Suchému, ktorý na 54. ročníku MFF Karlove Vary získal cenu divákov, nakrúcala počas minulého roku.

"Predtým som mala veľkú prípravu, musela som si o ňom veľa vecí prečítať, musela som vidieť všetky archívy, ktoré existovali, predovšetkým v Českej televízii," priblížila genézu filmu o mužovi mnohých remesiel.

Suchý ovplyvnil niekoľko generácií

Herec, spisovateľ, režisér, libretista, skladateľ, textár, grafik, scénograf, a navyše riaditeľ divadla Jiří Suchý svojím všestranným talentom ovplyvnil počas 60 rokov niekoľko generácií. Svojimi piesňovými a divadelnými textmi obohatil nielen český jazyk, ale aj české kultúrne dedičstvo.

Sommerová ďalej pripomenula, že v divadle Semafor uviedol stovky hier, napísal texty k 1400 piesňam a zložil hudbu k 500 piesňam.

"On je workoholik, za tých 60 i viac rokov toho vytvoril príliš veľa, než aby sa to vôbec dalo obsiahnuť. Musela som sa rozhodnúť, čo tam bude a čo nie," priznala režisérka, ktorá v snímke zvlášť zaostruje na "zlaté 60. roky".

"Chcela som urobiť tiež súčasného Jiřího, ktorý včera mal 88 rokov, ktorý stále píše hry, režíruje ich, navrhuje scénu, píše texty, skladá do toho hudbu, je to niečo neuveriteľné, je to 'diabol'. Navyše je veľmi dobrý a ešte som zistila, že je geniálny," vyhlásila Sommerová.

Životopisný portrét

O Suchom boli už v minulosti natočené filmy, ktoré sa zameriavali skôr na konkrétne medzníky jeho divadelnej tvorby. Nový dokument sa viac venuje umelcovmu životu.

"Nechcem ľudí obťažovať nudou, preto svoje filmy komponujem dosť dramaticky," podčiarkla režisérka, ktorej hlavným cieľom bolo vytvoriť atraktívny životopisný a tvorcovský portrét Jiřího Suchého inak, než bol doposiaľ prezentovaný. Suchého predstavuje nielen ako komika, ale aj ako človeka, ktorý sa musel popasovať s nepriazňou režimu aj osudu.

"Zakomponovala som tam aj líniu jeho občianskeho postoja, ktorá ho doviedla k tomu, že bol zakázaný, to bolo pre mňa veľmi dôležité, ďalej línia súkromného života. Pustil ma najďalej zo všetkých, hovoril o životných stratách, zomrelo mu dieťa, manželka, zomrel mu Šlitr," uviedla.

Bez Semaforu by neboli ani Radošinci

V dokumente ďalej vystupujú Jitka Molavcová, Ondřej Suchý, Jakub Suchý, Tamara Suchá, Vít Suchý, Adam Suchý, Karel Gott, Irena Zlámalová, súbor divadla Semafor. V snímke sa objavuje aj Stanislav Štepka.

"Keby nebolo Semaforu a pána Suchého, tak nie je naše divadlo. Očaril ma na celý život. Keď som v rádiu počul kabaret Jonáš a tingltangl, tak ma zaujal, že som si povedal, takéto niečo by som chcel v živote aj ja robiť. Chcel som mať divadlo, kde bude pekná hudba, vtipný rozprávač, kde budú pekné slečny - herečky, aby sa diváci so mnou dobre cítili," povedal dramatik, režisér, scenárista, herec a spisovateľ Stanislav Štepka.

Štepkov učiteľ

Zakladateľ a šéf Radošinského naivného divadla označil Suchého za svojho učiteľa.

"Chodil som k nemu do školy bez toho, aby on o tom vedel, aj som sa mu neskôr priznal, že som jeho verný žiak. Nesmelo som začal s prekladmi jeho textov do slovenčiny, nič ťažšie neexistuje, ako preložiť Suchého," prezradil Štepka, ktorý sa so Suchým zoznámil na začiatku 70. rokov a doteraz sú veľmi dobrí priatelia.

"Pred dvoma dňami som mu písal list a dnes mu napíšem druhý, že som videl film a veľmi sa mi páči," doplnil.

Dokument hovorí aj o spojení českej Predanej nevesty a slovenského Kuba, ktoré priniesla spolupráca divadelných legiend - Semaforu a Radošinského naivného divadla.

"Napísali sme spolu hru Nevesta predaná Kubovi, hudbu urobil Ferdinand Havlík, slovenskú časť hudby Ján Melkovič, režisérom bol Juraj Nvota. Premiéra bola v roku 1984 vo vtedajšom Štúdiu S, bola to bratislavská, hádam aj slovenská udalosť," uviedol pre TASR Štepka.

Film Jiří Suchý - Lehce s životem se prát vstúpi do kinodistribúcie 10. októbra.