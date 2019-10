Ondřej Hejma: Ak si predstavíme ľudský život ako film, Karel Gott bol jeho zvukovou stopou

Rýchlo pochopil, kde je jeho talent, hovorí.

3. okt 2019 o 14:06 Monika Moravčíková

Český spevák a hudobný skladateľ ONDŘEJ HEJMA spomína na Karla Gotta ako na posla dobrých správ.

Pre SME hovorí, že nebol nevraživý ku konkurencii a vždy bol priateľský. Ku všetkým.

Prečo mal práve Karel Gott takú pozíciu na československej hudobnej scéne? Ako ju získal?

Bol ohromne nadaný, pracovitý a profesionálny - a okrem toho, mal aj veľké šťastie. Začal spievať v šesťdesiatych rokoch, keď bola muzika na vzostupe, nielen u nás, ale aj vo svete. Získal príležitosti na angažmány v Las Vegas, kde sa naučil neuveriteľnej profesionalite. Tú potom priniesol späť do Prahy a všetci sme sa od neho učili.

Ako k tým angažmánom prišiel?

Detaily nepoznám, ale vtedy spevákov sprostredkovávala agentúra Pragokoncert, kde bol veľmi dobre zabehnutý. Keď prišla ponuka z Las Vegas, vybrali jeho, lebo bol proste v tú chvíľu najlepší.

Dalo by sa povedať, že prišiel z inej doby? Priniesol niečo nové?

To by som úplne takto nepovedal. Samozrejme, že bol inšpirovaný svetovým repertoárom, miloval Elvisa Presleyho a asi by zo všetkého najradšej bol ním. Zavčasu však pochopil, že jeho talent je niekde inde a začal spievať kantilénu, čo nebolo nič originálne, ale bolo to vynikajúce. Pretože to bol svetový repertoár spievaný po česky.

A so Suchým a Šlitrom samozrejme robil aj originálne piesne. Zbieral to najlepšie čo bolo, a to nahrával. Nedalo sa povedať, že by bol nejaký priekopník, ale to čo robil, robil dokonale.

Nebol nikdy kritizovaný práve za to, že hudobne kopíroval iných?

Karel Gott mal vždy aj veľa kritikov. Aj dnes keď sledujete sociálne siete, vidíte tam aj nenávistné slova. Ale to viete, kritike neujde nik.

O čo sa v hudbe snažil?