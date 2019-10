Joaquin Phoenix: Do Jokera som sa chvíľami úplne ponoril

Po tragickej smrti brata chcel s herectvom viackrát skončiť.

3. okt 2019 o 12:38 Tamara Peterková

Napriek trom nomináciám je dnes jediným predstaviteľom Jokera, ktorý nemá aspoň jedného Oscara.

Takmer štyridsaťpäťročný Joaquin Phoenix pochádza z hereckej rodiny. Po tragickej smrti staršieho brata Rivera chcel s herectvom viackrát skončiť, pre prehnanú sebakritickosť však musí stále prijímať nové roly.

Joaquin Phoenix nepatrí k hollywoodskej hereckej špičke. Minimálne sám si to o sebe rozhodne nemyslí.

„Nikdy nemám pocit, že by som bol dosť dobrý v čomkoľvek, čomu sa venujem. Vždy viem, že by som to dokázal aj lepšie. Poznám svoje slabé stránky a môj výkon nikdy nebol dokonalý,“ kriticky zhodnotil.

Joaquin Phoenix 4 súrodencov mal – brata Rivera a sestry Rain, Summer a Liberty.

19 rokov mal, keď sa jeho starší brat River predávkoval drogami a zomrel.

3 razy bol nominovaný na Oscara. Bolo to za filmy Gladiátor (2000), Walk the line (2005) a Majster (2012).

2005 bol rok, v ktorom dobrovoľne odišiel na protialkoholické liečenie.

„Dôvod, prečo ešte stále nakrúcam nové filmy, je, že vždy znenávidím svoj posledný výtvor. Snažím sa teda len zlepšiť vlastné zlyhania.“

O jeho osobnej neistote svedčí aj skutočnosť, že nikdy nečíta recenzie kritikov na svoj výkon.

Či bude aj legendárneho šialeného komedianta Jokera vo vlastnom podaní považovať za katastrofu, ešte nie je zrejmé.

Na benátskom festivale, kde film získal Zlatého leva a Phoenixov výkon očaril publikum, povedal: „Stvárniť túto postavu bolo pre mňa ako herca mimoriadne náročné, lebo naším cieľom je otriasť predsudkami, ktoré publikum o Jokerovi ako o zločineckom Batmanovom protivníkovi má. Boli chvíle, keď som sa do postavy vžil, celkom ponoril, ale často ma nečakanými rozhodnutiami odmrštila a musel som k nej hľadať cestu odznova. Ani v komiksovom univerze, tak ako v našom svete, totiž nejestvujú jednoduché odpovede.“

Režisér filmu Todd Phillips pripúšťa, že herec možno nebude spokojný.

„Je schopný zdvihnúť sa v strede vety a ísť preč. Chudáci ostatní herci potom rozmýšľajú, čo urobili zle. Nie je to však ich chyba, vždy je to len o ňom. Odíde, keď to necíti,“ vysvetľuje režisér.

Po krátkej prestávke a troche čerstvého vzduchu sa vraj Joaquin Phoenix vždy vráti a scénu nakrúti od začiatku.

Vegánom od detstva

Joaquin Phoenix sa narodil ako tretie dieťa Arlyn a Johna Bottomovcov. Pár mal po ňom ešte ďalšie dve deti. Kým matka bola židovka, otec bol misionárom náboženskej sekty Božie deti.