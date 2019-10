Inšpiroval ho Temný rytier. Thimothée Chalamet ukázal, že závislosť nemá tvár

Thimothée Chalamet je známy najmä vďaka ťažkým drámam.

3. okt 2019 o 13:08 Tamara Peterková

Dvadsaťtriročný herec je prvým človekom, nominovaným na Oscara, ktorý sa narodil v deväťdesiatych rokoch 20. storočia.

Thimothée Chalamet je známy najmä vďaka ťažkým drámam ako Daj mi svoje meno (2017) alebo Beautiful boy (2018). Nepohrdol však ani úlohou v romantickej dráme Lady Bird (2017).

Vďaka novému filmu Woodyho Allena Daždivý deň v New Yorku sa na chvíľu vráti k tomuto žánru.

Štyridsiaty deviaty film slávneho režiséra v USA zrejme neuvedú.

Timothée Chalamet 27. decembra 1995 sa narodil v New Yorku, v USA.

178 centimetrov meria.

2018 bol rok, v ktorom bol nominovaný na Oscara, Zlatý glóbus aj cenu BAFTA. Bolo to za rolu vo filme Daj mi svoje meno.

18 kíl schudol pre postavu Nica závislého od metamfetamínu z filmu Beautiful boy (2018).

Pôvodne ho do amerických kín mala priniesť spoločnosť Amazon, ako súčasť zmluvy na štyri Allenove filmy. Zmluvu však porušila po tom, čo sa v rámci hnutia #MeToo objavili informácie aj o Woodym Allenovi.

Dnes už osemdesiattriročný režisér pred rokmi údajne sexuálne zneužíval svoju vtedy len sedemročnú adoptívnu dcéru Dylan Farrowovú.

Obvinenia sa nepotvrdili, no Daždivý deň v New Yorku, ktorý sa natáčal ešte v roku 2017, sa do amerických kín nedostane.

Do konca tohto roka ho zatiaľ uvedú len v devätnástich krajinách, najmä v Európe (u nás štartuje 26. septembra). O vylepšenie dojmu sa pokúsili herci, vrátane Timothéea Chalameta, ktorí svoj honorár z filmu venovali na charitu.

Ikona bez stylistu

Timothée Chalamet sa narodil v New Yorku, no jeho otec je Francúz. Vďaka tomu hovorí plynule po francúzsky a okrem amerického vlastní aj francúzsky pas. Jeho staršia sestra Pauline je tiež herečka.

Ich starý otec bol scenárista, strýko režisér a mama tanečnica. Niet divu, že sa obe deti vydali na umeleckú dráhu. Už ako malí účinkovali v reklamách a hrali malé detské roly v newyorských divadlách.

Thimothée však tvrdí, že sa rozhodol byť hercom po tom, čo videl výkon Heatha Ledgera vo filme Temný rytier (2008).

Herectvo vyštudoval na newyorskom konzervatóriu LaGuardia. Na strednej sa zoznámil s Madoninou dcérou Lourdes Leonovou, s ktorou tvoril pár štyri roky. V tomto období popri herectve aj rapoval.