Kočner skrývajúci sa pred fotografmi. Súťaž Slovak Press Photo má víťazov

3. okt 2019 o 18:30 Jana Alexová

BRATISLAVA. Predtým pozornosť médií skôr vyhľadával. V šifrovaných správach sa chvastal, čo sa mu ako podarilo vybaviť, koho drží v šachu, koho môže podplatiť aj akým ľuďom ide dohovárať. Kde má aké opičky.

Hovoril si Ave, ja! Snáď si aj myslel, že je neohroziteľný.

Že jeho kamaráti na vysokých postoch v politike mu podržia chrbát, že vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia sa predsa dajú podplatiť.

A ak by náhodou nie, tak aj tak sú naňho krátki.

Zrazu prišiel zlom. Za neohrozeným sa zavreli dvere cely a aj kamaráti ho zrazu nepoznajú. Ruky si umývajú všetci. Aj tá jeho opička.

Vtedy už netreba pozornosť médií. Objektívy fotoaparátov sú zrazu nanevydržanie dotieravé a jediné, čo chce, je schovať sa pred nimi.

A predsa sa jeden dostal blízko. Fotograf Denníka N Tomáš Benedikovič zachytil Mariána Kočnera zhrbeného a skrývajúceho sa pred novinármi v policajnom aute po vykonaní domových prehliadok jeho nehnuteľností. V tom čase už bol obvinený z objednávky vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Snímka zvíťazila ako samostatná fotografia v 8. ročníku súťaže Slovak Press Photo v kategórii Aktualita, ktorá sa považuje za jednu z hlavných kategórií súťaže novinárskej fotografie, keďže ide o spravodajskú fotku.

Víťazov Slovak Press Photo vo všetkých desiatich kategóriách vyhlásili na slávnostnom odovzdávaní cien v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Slovenskom hýbali voľby aj vyšetrovanie vraždy

Už Grand Prix súťaže Slovak Press Photo, ktorú vyhlásili začiatkom septembra naznačila, aké témy dominovali novinárskej fotografii na Slovensku za uplynulý rok.

Hlavnú cenu získal fotograf denníka SME Jozef Jakubčo za sériu s názvom Noc s prezidentkou. Fotografie vznikli počas volebnej noci po druhom kole prezidentských volieb.

Séria zvíťazila aj v kategórii Aktualita.

Volebný súboj, samotné voľby a prezidentka Čaputová sa medzi prihlásenými prácami v súťaži objavovali opakovane, medzi víťaznými sa okrem fotografií Jakubča však už táto téma neobjavila.

Takisto dominovali snímky súvisiace s vyšetrovaním vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale rovnako sa medzi víťazné dostala iba snímka Kočnera.

Mnohí fotografi zachytili sociálne problémy, otázky chudoby či sociálneho vylúčenia na Slovensku i v okolitých krajinách.

V športe zvíťazila snímka Michala Svítka zachytávajúca slovenskú biatlonistku Anastasiu Kuzminovú v cieli pretekov na Svetovom pohári v biatlone v nórskom Holmenkollene. Víťazná séria zachytáva triatlonistu Mária Kovára, ktorý za 5 dní po sebe zvládol 5 veľkých triatlonov. Jej autorom je voľný fotograf Juraj Sedlák.

Diela finalistov vystavia

Do ôsmeho ročníka súťaže sa spolu sa prihlásilo 189 fotografov. Poslali 2 250 fotografií.

Porota 8. ročníka súťaže Slovak Press Photo Joe Klamar - fotograf, agentúra AFP, predseda poroty, Slovensko

Kadir van Lohuizen - fotograf agentúry Noor, Holandsko

Fréderique Rondet - fotoeditorka, Francúzsko

Jindřich Štreit - fotograf a pedagóg, Česká republika

Andrej Balco - fotograf, Slovensko

Porota z nich vybrala víťazov v desiatich kategóriách: Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Dlhodobý dokument, Mladí fotografi do 26 rokov a študenti a Fotografia vytvorená mobilným telefónom.

"V aktuálnom ročníku súťaže boli dve kategórie mimoriadne silné, a to Každodenný život a Dlhodobý dokument. Práve druhá menovaná je medzinárodnou kategóriou.

Veľmi nás teší, že sa prihlasuje čoraz viac zahraničných fotografov a dokonca máme požiadavky, aby sme pre nich otvorili viaceré kategórie," zhodnotila ôsmy ročník súťaže riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová.

Zatiaľ sú v súťaži tri medzinárodné kategórie - popri dokumente aj kategória pre mladých a študentov a fotografia z mobilného telefónu.

Súťaž odovzdáva aj tri špeciálne ceny - okrem Grand Prix aj cenu pre mladý talent roka a Grant Bratislavy.

Víťazné fotografie, ako aj diela, ktoré sa dostali do finále 8. ročníka súťaže Slovak Press Photo budú vystavené na výstave v bratislavskom Dome umenia od 4. do 28. októbra, potom sa do konca novembra presunú do priestorov Starej radnice Múzea mesta Bratislavy.