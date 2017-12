Ďurovčík si svoju premiéru opäť nechal ujsť

18. máj 2005 o 0:27 TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Herecký koncert Anny Javorkovej v spojení s choreografiami Jána Ďurovčíka a motívmi hudobného diela Mauricea Ravela Bolero dnes v premiére uviedlo divadlo Aréna.

Spoluautorom predstavenia Bolero s podtitulom Príbeh matky je Peter Pavlac a hudobné parafrázy na známe Ravelové melódie skomponoval renomovaný skladateľ scénickej hudby Michal Novinski. Hlavnej úlohy matky v príbehu o akejsi Sofiinej voľbe 21. storočia sa zhostila Anna Javorková, po boku ktorej svoje tanečné umenie predviedli sólistka baletu SND a členka súboru viedenskej Štátnej opery Sandra Muehlbauer - Peronová, člen Volksoper Wien Vladislav Šoltys, Marianna Paulíková a Ján Špoták. Od publika si na záver vyše hodinového tanečno-dramatického divadla vyslúžili niekoľkominútové standing ovation.

"Predstavenie sa mi veľmi páči. Povedala by som, je to veľký emocionálny zásah. Je veľmi smutné a všimla som si, že veľa ľudí aj plakalo. Je však zaujímavé a každý by si ho mal pozrieť," myslí si jedna z tanečníc Sandra Muehlbauer - Peronová, ktorá si pochvaľuje aj spoluprácu s Jánom Ďurovčíkom. "Robili sme spolu už na Rasputinovi v SND, takže ho poznám odtiaľ a rada s ním pracujem," s úsmevom prezradila. Je tiež jedinou anglicky hovoriacou postavou v Bolere, no na Slovensku žije už viac ako dva roky, a tak jej nerobí problém rozumieť slovenským pasážam. "Skúšali sme s Annou Javorkovou už mesiac, takže som texty počúvala každý deň. Keď som niečomu nerozumela, našla som to v slovníku a teraz už rozumiem všetkému," hovorí.

Premiéru si aj tentoraz nechal ujsť autor Ján Ďurovčík, ktorý svoje predstavenia, ako tvrdí, dokáže sledovať len po poslednú generálku. "Skrátka, keď nemôžem povedať stop, tak už sa to nedá. Emócie sú tak silné, že by som sa zrútil," hovorí so smiechom. Napriek tomu si však myslí, že malo zmysel Bolero naštudovať. "Netvrdím, že je to prelomové predstavenie. Je to jednoducho divadelný kus, ktorý má svoj cieľ. Keď ho splní, bude dobre, ak nie, tak sme sa skrátka zmýlili."

Opodstatnenosť niekoľkotýždňového skúšania si na reakciách aj zahraničného publika bude môcť Ďurovčík overiť už o pár dní, pretože v piatok a sobotu Bolero odpremiérujú v Madride. Hneď po návrate ansámblu zo Španielska sa vydajú na turné po Slovensku, počas ktorého odohrajú 25 predstavení.