Joker má diabolských fanúšikov, kiná sprísňujú bezpečnosť

Film môže spúšťať vražedné myšlienky.

4. okt 2019 o 12:57 Monika Moravčíková

V bežný premiérový večer nestoja pred žiadnym kinom tri policajné autá a nestráži ho protiteroristická jednotka.

Ten štvrtkový však nebol úplne bežný. V kinách má premiéru film Joker.

Vyhrážky sa šíria už dlho

Kiná po celej Amerike posilňujú bezpečnosť. Chcú sa vyhnúť incidentu spred siedmich rokov, keď počas premiéry filmu Návrat temného rytiera došlo v Denveri k masovej streľbe. Zahynulo vtedy dvanásť ľudí, ďalších sedemdesiat sa zranilo.

„Verím, že ak by to chcel niekto napodobniť, premietanie filmu Joker je miestom, kde sa to môže stať,“ povedala pre televíziu CBS matka jedného z návštevníkov Tina Marie Coon.

Psychologický triler je už dlhšie pod drobnohľadom verejnosti, polície aj médií pre svoj násilný obsah a existujúce obavy, že by mohol inšpirovať k trestnej činnosti.

FBI dostala upozornenia na niekoľko výhražných príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré vyzývali k masovej streľbe počas premiéry filmu.

Tieto hrozby sa šíria online priestorom už minimálne od mája tohto roka. Neposkytujú však žiadne informácie, ktoré by naznačovali konkrétne hrozby na konkrétnych miestach.

Môžu byť hrozbou mizantropi?

Hlavnou bezpečnostnou hrozbou sú podľa polície členovia severoamerickej subkultúry nazývanej Incel.

Jej členovia boli v posledných rokoch spájaní s niekoľkými masovými vraždami v USA a Kanade. Ide o skupinu mužov, ktorí sú nedobrovoľne nútení k celibátu, pretože sú neustále odmietaní ženami. Preto sa z nich postupne stali mizantropi, rasisti a sú antipólmi sexuálne úspešných mužov. Takých doslova nenávidia.

Začiatkom septembra sa na ich internetovom fóre objavila otázka, či sa niekto počas premiéry filmu Joker nechystá napodobniť Elliotta Rodgera, najznámejšieho člena Incelu, ktorý v roku 2014 zabil v Kalifornii šesť ľudí.

O niekoľko dní neskôr zas na fóre pribudol komentár, v ktorom sa autor pýtal, v koľkých kinách sa bude strieľať, keď v nich začnú premietať Jokera.

Odpovede boli rôzne. Jedna však doslova zamrazila. Niekto zdieľal obraz muža v červenej parochni, ktorý v roku 2012 vraždil počas polnočného premietania Temných rytierov v Aurore v štáte Colorado.

Joaquin Pheonix vo filme Joker. (zdroj: MIAC)

Nechodťe do kina v maske

Siete kinosál v Kanade aj v Amerike, medzi nimi napríklad AMC a Landmark, prijali hneď niekoľko preventívnych bezpečnostných opatrení.

Zakázali divákom prísť na premiéru s akoukoľvek maskou alebo pomaľovanou tvárou.

Dokonca varovali rodičov, aby nenosili so sebou svoje deti, zakázali aj akékoľvek hračkárske zbrane a ďalšie predmety, ktoré by mohli ohroziť pocit bezpečia divákov.

Filmové štúdio Warner síce zrušilo filmové rozhovory na červenom koberci, no vydalo vyhlásenie, v ktorom uvádza, že jednou z funkcií filmového rozprávania je aj vzbudiť diskusiu o zložitých problémoch.

Aj režisér filmu Todd Phillips svoje dielo bráni.

„Pochopenie niekoho, kto je zlý či diabolský neznamená, že chceme, aby v zle, ktoré koná, aj uspel. Porozumenie však nikdy nie je zlá vec,“ povedal pre Cinema Magazine.

Bezpečnostné opatrenia kín sa však javia ako celkom oprávnené. Dej filmu sa točí okolo zloducha, ktorého spoločnosť tlačí k zločinu a násiliu.

Arthur Fleck alias Žolík, šašo či blázon, zapadá do profilu mnohých masových strelcov: osamelý a sklamaný muž, ktorí sa cíti odmietnutý spoločnosťou. A preto nemá problém zodvihnúť zbraň, aby sa ľudia o ňom dozvedeli.

„Nemyslím si, že filmy ovplyvňujú ľudí týmto spôsobom, že vytvárajú vražedné myšlienky. Nemyslím si, že by to tak bolo,“ uviedol herec Joaquin Phoenix, ktorý Jokera stvárňuje.

Keďže Hollywood má bohatú históriu skúmania psychológie zloduchov, kontroverzia okolo filmu mu nakoniec môže ešte pomôcť. Môže mu vytancovať cestu na vrchol filmových rebríčkov.