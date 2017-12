Na oslavy prídu hviezdy baletu z viacerých krajín

BRATISLAVA - Začiatky slovenského baletu sa viažu k historickému dňu prvej baletnej premiéry - 19. máju 1920, keď v choreografii prvého umeleckého šéfa Baletu Slovenského národného divadla Václava Kalinu uviedli dielo L. Delibesa Coppélia. Pri príležitos

18. máj 2005 o 8:00

ti 85. výročia tohto predstavenia sa zajtra uskutoční galapredstavenie za účasti špičkových baletných umelcov zo Slovenska i zahraničia.

"Nebyť financií z českej a americkej ambasády a Francúzskeho a Maďarského kultúrneho inštitútu, by sa takéto nádherné a náročné predstavenie nedalo zorganizovať," povedal riaditeľ Baletu SND Emil Bartko. Hoci jeho pôvodný zámer - pozvať na oslavy jubilea slovenských umelcov, ktorí sa dostali do popredia na zahraničných scénach - (Boris Nebyla, Gregor Hatalla, Roman Lazík) pre zdravotné a iné príčiny celkom nevyšiel, do Bratislavy pricestoval sólista Les Grands Ballets Canadiens v Montreale Mário Radačovský. Nielen preto, aby predviedol svoje umelecké majstrovstvo v Mozartovej tanečnej miniatúre s názvom Inšpirácia vedno s kolegyňou Anik Bissonette, ale aj ako choreograf viacerých tanečných miniatúr.

Okrem slovenských baletných umelcov sa v rámci exkluzívneho večera predstavia hostia z viedenskej Volksoper, sólisti Baletu Štátnej opery divadla v Budapešti, hviezdy Národného baletu v Paríži, sólisti z Bostonu, Prahy a Moskvy. (blau)