Dobre vykvasená zbierka Piškových paródií

Časy politickej satiry pominuli.

6. okt 2019 o 11:12 Ľubomír Jaško

Dejiny aj súčasnosť ľudského sveta sú také čudesné, až človek pri paródii ľahko pozabudne, že to nie je naozaj.

Tvorivý humor

Časy politickej satiry pominuli. Našťastie. Angažovaný humor nevydrží dlho. Je dobre, že po ňom prichádza fáza humoru inteligentného a tvorivého. Do tejto požehnanej fázy práve vhupol Rasťo Piško.

Prípravu svojej novej knihy si Piško užíval. Avizoval ju ešte v predpôrodnej fáze. Navnadil čitateľov a tí sa teraz môžu do sýtosti „natlačiť“ dobre vykvasenou zbierkou parodických rozprávaní. V týchto Dejinách nájdete dvoch v jednom. Rasťo Piško vraj elaboruje a Stankovič elaboráty sprevádza obrazom.

Stručné dejiny kvasenej kapusty sú hravé a prepracované. Prepracované byť musia – vedieť parodovať nie je len tak.

Hranica medzi realitou a jej vtipným parodovaním by mala zostať jemná, takmer až nenápadná. Paródia nie je iné meno pre zneuctenie a výsmech. Dôležitejšia je tvorivá schopnosť silou fantázie nájsť v realite nové významy. To nejde bez špeciálne vyvinutej schopnosti vysnívať si iné pokračovania a konce všetkých možných príbehov.

Poznáte desať najkrajších ľudí Írska? A viete, ako prebehol Fidelov 1. máj na Kube? Máte vedomosti z dejín kamerunského filmu (pôvodní obyvatelia krajiny sa predsa volali Kameramani)?

Veľmi poučné sú aj kapitoly z dejín balkánskeho rocku a prehliadka antických hrdinov súčasného Grécka.

Kvalitný výsledok kvasenia

Piško sa nebojí žiadnych námetov. Nanovo prerozprával Parížsku konferenciu z roku 1919 a prepísal po svojom milostnú korešpondenciu medzi Adolfom Hitlerom a jeho oddanou Evou. „Prosím ťa, vydrž! Po vojne dám všetko do poriadku. Nekupuj žiadne koberce! V Amerike vynašli linoleum. Keď ich porazíme, dáme si ho nielen do obývačky, ale aj do kuchyne.“

Hrá sa s prejavmi, historickými postavami aj so slávnymi výrokmi. Lebo ako povedal sám Goebbels na 1. festivale rozhlasovej reklamy v Portoroži, „stokrát opakovaná lož sa stáva reklamným sloganom!“.

Osobitou zbraňou autora je vysoko rozvinuté umenie zahrávať sa so slovami a menami. Už od čias pamätí legendárneho hollywoodského opravára práčok sa tento talent úspešne rozvíja. „Elektrické práčky sú zatiaľ v plienkach, ale raz budú plienky v práčkach.“

Piško je v týchto absurditách ľahkou korisťou vlastného živlu. V nápadných i menej nápadných kontextoch či sarkastických narážkach ukazuje slušnú úroveň povedomia o dejinách i prítomnosti.

Odľahčený pohľad na vážne veci má takpovediac výchovný efekt. Ľudia sa nenávidia a dokonca vraždia pre detaily. Niet nad umenie mávnuť rukou a v jednej mikrosekunde pochopiť, že niektoré súboje a nepriateľstvá nemajú zmysel. Táto Piškova zbierka sa evidentne kvasila dlhšie, a tak je výsledok výnimočne kvalitný.