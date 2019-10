Peklo pre človeka, raj pre biznis. Viete, kde končí váš pokazený fén?

Čo vidieť z festivalu Jeden svet.

8. okt 2019 o 15:38 Jana Alexová

BRATISLAVA. Čo môže každý z nás urobiť pre to, aby sme si nezničili planétu? A ak bude v budúcnosti vyzerať rodina a aké svetonázory ju ovplyvnia?

Aj to sú témy, ktoré prinesie 20. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet s podtitulom Stratení v súčasnosti.

"Podtitul odkazuje na to, že sa chceme v 20. ročníku festivalu zamyslieť, kam sme sa za ten čas posunuli, ako nás vyformovala naša minulosť, aké máme pocity teraz. Najmä mladí ľudia, mileniáli sa cítia stratení.

Nemáme zadefinovanú víziu, kam sa chceme uberať ako krajina, národ, jednotlivci, ako naložiť so svojím životom a aké by malo byť smerovanie, o tomto bude jeden svet pojednávať," vysvetľuje umelecká riaditeľka festivalu Diana Fabianová.

Festival ponúkne spolu vyše 40 filmov v štyroch tematických blokoch - spoločenská situácia a politické režimy, medziľudské vzťahy, technologický pokrok, ekológia.

V premiére uvedie snímky slovenských dokumentaristov ako Stratený domov Juraja Mravca, BATAstories Petra Kerekesa či Hluché dni Pavla Pekarčíka.

Z ponuky festivalu sme vybrali niekoľko filmov, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Väčšina dokumentov sa bude dať vidieť iba na festivale.

V Bratislave sa bude Jeden svet konať od 9. do 13. októbra, potom sa presunie do regiónov. Celý program festivalu nájdete tu.

Ukradnutý štát

réžia: Zuzana Piussi

Filmom Ukradnutý štát chcela Zuzana Piussi nadviazať na svoj predchádzajúci film Od Fica do Fica o kauze Gorila. Krátko po začiatku nakrúcania však zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú a nakrúcanie nabralo nový rozmer.

Vražda novinára a jeho snúbenice odhalila prepojenia štátu, rôznych mafií a záujmových skupín natoľko, že ľudia išli do ulíc. Ukradnutý štát sa zaoberá rôznymi verziami tejto skutočnosti a hlavne mechanizmami, ktoré ju tvoria.

"Zuzana Piusii film dokončila len v septembri po súde s Kočnerom, kde sa stala jedným z jeho dvoch dôverníkov. Film končí exkluzívnym materiálom zo súdu aj závermi o našej spoločnosti, ktorá dopustila to, aby sa tento štát dal rozobrať. Ako, to už ona to sama vo filme dobre vysvetľuje," približuje film koordinátorka festivalu Jeden svet Eva Križková.

Ukradnutý štát premietne festival v premiére na slávnostnom otvorení v stredu 9. októbra. Verejné premietanie a diskusia s režisérkou bude 12. októbra v priestore súčasnej kulútry A4.

Exit - Dať extrémizmu zbohom

réžia: Karen Winther

Nórska dokumentaristka s extrémistickými skúsenosťami sa po viac ako dvadsiatich rokoch vydáva na cestu do minulosti. V Nemecku, Dánsku, Francúzsku a USA našla ľudí s podobným osudom – bývalých členov extrémistických hnutí.