G.Paltrowová sa viní za smrť otca

BRATISLAVA 18. mája (SITA) - Držiteľka Oscara Gwyneth Paltrowová sa obviňuje zo smrti svojho otca. Paltrowovej otec podľahol rakovine a herečka si myslí, že nespravila dosť pre to, aby ho zachránila. ...

18. máj 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 18. mája (SITA) - Držiteľka Oscara Gwyneth Paltrowová sa obviňuje zo smrti svojho otca. Paltrowovej otec podľahol rakovine a herečka si myslí, že nespravila dosť pre to, aby ho zachránila. Producent Bruce Paltrow prehral svoj boj so zákernou chorobou v októbri roku 2002. Rakovinu mu diagnostikovali dávno pred tým, a herečka sa domnieva, že ak by bola na otca prísnejšia, mohol dnes žiť. "Po tom, ako sa u neho prejavila rakovina, absolvoval liečenie a štyri roky bol v poriadku." Údajne preto sa hollywoodska diva nezaujímala o to, či otec dodržiava prísnu diétu a pravidelne absolvuje prehliadky. Teraz je jej to všetko ľúto, pretože má pocit, že pre otca nespravila všetko, čo mohla.