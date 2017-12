V USA sa rozdávali Country Music Awards

18. máj 2005 o 12:39 TASR

Las Vegas 18. mája (TASR) - Len týždeň po nečakanej svadbe Kennyho Chesneyho s herečkou Renée Zellwegerovou vyhlásili v noci nadnes tohto amerického country speváka za "zabávača roka". Ocenením ho poctili na jubilejnom 40. ročníku udeľovania Country Music Awards v Las Vegas.

Šesťkrát nominovaný Tim McGraw získal za pesničku Live Like You Were Dying ocenenia v kategóriách najlepší singel a najlepšia skladba. Austrálčan Keith Urban sa prostredníctvom telemostu poďakoval za víťazstvo kategóriách najlepší album a najlepší spevák.

Brad Paisley a Alison Kraussová triumfovali s duetom Whiskey Lullaby v kategóriách spevácky výkon a videoklip. Najlepším nováčikom country scény sa stala Gretchen Wilsonová. Za svoju prvotinu Redneck Woman získala aj ocenenie najlepšia speváčka. Nashvillská formácia Brooks & Dunn sa po 12. raz tešila z ceny pre najlepšie duo.

O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodlo necelých 4000 členov Akadémie country hudby. Trojhodinový program sa vysielal v priamom televíznom prenose.