Keď sa vaša prateta zaplietla s fašizmom. Michal Hvorecký sa rozpráva so Sachom Batthyanym

Švajčiarsky novinár je autorom knihy Čo to má spoločné so mnou.

12. okt 2019 o 10:22 kul

Z obálky knihy Sachu Batthyanyho Čo to má spoločné so mnou?

BRATISLAVA. V sobotu 12. októbra o 14:00 sa bude v Albrechtovom dome na Kapitulskej 1 Michal Hvorecký rozprávať so švajčiarskym novinárom Sachom Batthyanym, autorom knihy Čo to má spoločné so mnou?

V slovenčine ju vydal Absynt v preklade Eleny Diamantovej. Autor sa v knihe vyrovnáva so zložitou stredoeurópskou minulosťou svojej maďarsko-rakúskej šľachtickej rodiny.

Jeho prateta, fanatická nacista, sa zaplietla do masovej vraždy Židov v

Rechnitzi v Burgenlande v noci 24. marca 1945, čiže na samom konci

vojny. Vo svojom kaštieli zorganizovala apokalyptický večierok pre

esesákov a prisluhovačov zanikajúcej Tretej ríše.

Batthyany napísal mimoriadne svedectvo o tom, aká aktuálna zostáva minulosť.