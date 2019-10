Pohoda 2020 má prvého headlinera. Do Trenčína príde Thom Yorke

Yorke príde s Tomorrow’s Modern Boxes.

14. okt 2019 o 10:09 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď v roku 2013 na Pohode vystúpil multiinštrumentalista, skladateľ a textár Thom Yorke so svojím projektom Atoms for Peace, bol to jeden z vrcholov festivalu.

Spevák alternatívnej rockovej kapely Radiohead Thom Yorke sa v roku 2020 na Pohodu vráti, no tentokrát s projektom Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes.

Predstaví v ňom diela, ktoré mapujú jeho sólovú kariéru, spoločne s legendárnym producentom Nigelom Godrichom a vizuálnym mágom Tarikom Barrim.

Thom Yorke (zdroj: SITA)

Album Anima sa vydaril

Organizátori festivalu Pohoda zvyčajne prvé veľké mená headlinerov zverejňujú ku koncu roka, najskôr v novembri. Thoma Yorkea zverejnili už v polovici októbra a teda sa stal najskôr potvrdeným veľkým menom v histórii Pohody.

Frontman skupiny Radiohead začiatkom augusta vydal tretí sólový album Anima. Britský The Telegraph mu dal najvyššie hodnotenie - 10/10 - a označil ho za bezútešnú dystopickú rapsódiu, na ktorú si môžete skutočne zatancovať.