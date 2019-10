Komisia štrajkovala, aby vyhlásila dve víťazky. Kto získal Bookerovu cenu?

Porota ocenila Atwoodovú a Evaristovú.

14. okt 2019 o 23:51 ČTK

LONDÝN. Prestížnu literárnu Bookerovu cenu tento rok získali Kanaďanka Margaret Atwoodová a Britka Bernardinu Evaristová.

Pondelkové oznámenie dvojice víťaziek zdôvodnila podľa agentúry AP porota tým, že sa nemohla zhodnúť na jedinom laureátovi.

Dve ocenené

Pre Atwoodovú je to doposiaľ druhá Bookerova cena, tú prvú získala v roku 2000 za román Slepý vrah. Tento rok porota ocenila 79l-ročnú Atwoodovú za román The Testaments. Je to pokračovanie populárneho Príbehu služobníčky, podľa ktorého bol natočený rovnomenný seriál. Kanadská autorka bola podľa denníka The Guardian nominovaná už po šiestykrát.

Šesťdesiatročná Londýnčanka s nigérijskymi koreňmi Evaristová literárne ocenenie získala za román Girl, Woman, Other (Dievča, žena, niekto ďalší), v ktorom sa prepletajú príbehy dvanástich prevažne ženských postáv.

Predseda poroty Peter Florence zdôvodnil netradičné udelenie Ceny dvom víťazkám tým, že sa komisia odmietla zhodnúť na jedinej osobe. Preto porota odstúpila od zaužívaných pravidiel, podľa ktorých cenu získava jediný víťaz.

Štraj komisie

Gaby Woodová, ktorá je literárnou riaditeľkou Nadácie Bookerovej ceny, uviedla, že porotcom bolo opakovane oznámené, že nemohli vyhlásiť dvoch víťazov, čo ale viedlo k tomu, že komisia štrajkovala. Woodová dodala, že tohtoročné rozhodnutie neznamená precedens.

Tento rok sa medzi finalistov dostali aj Salman Rushdie, Nigérijčan Chigozie Obioma, Američanka Lucy Ellmannová a turecko-britská autorka Elif Shafaková.

Cena, spojená s odmenou 50-libier libier, bola založená v roku 1969. Až do minulého roka niesla vďaka dlhoročnému sponzorovi názov Man Bookerova cena. Je určená pre spisovateľov z Británie, Írska a krajín britského Společenstva. Američanom sa cena otvorila v roku 2014.