Zomrela česká herečka Stella Zázvorková (profil)

Praha 18. mája (TASR) - Prestížna umelecká cena Český lev v roku 2005 a malá rola v novom filme režiséra Filipa Renča zavŕšili životnú cestu herečky Stelly ...

18. máj 2005 o 16:39 TASR

Praha 18. mája (TASR) - Prestížna umelecká cena Český lev v roku 2005 a malá rola v novom filme režiséra Filipa Renča zavŕšili životnú cestu herečky Stelly Zázvorkovej, ktorá zomrela dnes v Prahe pravdepodobne na infarkt.

Pochádzala z umeleckej rodiny, otec Jan bol architektom, medziiným aj autorom Pamätníka na Žižkove, a starší brat Jan patril k uznávaným filmovým a televíznym scénografom. Prvé umelecké prejavy si budúca stálica českej divadelnej scény narodená 14. apríla 1922 cibrila v hereckej škole Emila Františka Buriana ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny, počas okupácie sa dostala na javisko v Divadle pre mládež principálky M. Mellanovej a v legendárnom divadle Větrník. V rokoch 1945-48 mala angažmán v Divadle satiry, neskôr Realistickom divadle, Armádnom umeleckom súbore. V roku 1955 ju angažoval do Divadla ABC Jan Werich. Členkou Městských divadel pražských bola Stella Zázvorková od roku 1962 až do roku 1993.

Desaťročia patrila k najobsadzovanejším českým herečkám v desiatkach filmov najlepších českých filmových a televíznych režisérov. Jej oficiálna filmografiu začína krátky film Psie starosti z roku 1954, keď nadabovala mačičku Micku a končí Románom pre ženy z tohto roku. Bola nezabudnuteľná a neprehliadnuteľná aj po boku takých hercov, akými boli jej bývalý manžel Miloš Kopecký alebo Lubomír Lipský, Josef Bek, Jiří Sovák, Vlastimil Brodský či Vladimír Menšík. K najúspešnejším filmom Stelly Zázvorkovej patria nepochybne komédie a veselohry, napríklad Limonádový Joe, Ženy v ofsajdu, Což takhle dát si špenát, Co je doma, to se počítá, Zítra to roztočíme, drahoušku, Pane, vy jste vdova, Jak utopit dr. Mráčka alebo Slaměný klobouk, Oči pro pláč, Pelíšky.

Svoj komediálny talent naplno využila nielen v televíznej zábave, ale aj rozhlasových skečoch. Široké detské publikum si získala v rozprávkových filmoch o Arabele. Jej herecká kreácia v jednoaktovke A.P.Čechova Medveď spolu s J.Werichom patrí medzi klasické diela českej televízie. Svoje publikum presvedčila Zázvorková aj ako Klára v Lístku do pamätníka a filme ovenčenom cenami Babie leto. Právom získala za celoživotné dielo svojho Českého leva a pamiatku v Sieni slávy.