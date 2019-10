Zmierme sa s tým, ako mladí uvažujú. SND sa pýtalo, čoho sa boja a odpovede sú prekvapivé

Inscenácia Cudzô je pre tínedžerov.

15. okt 2019 o 14:21 Jana Alexová

BRATISLAVA. "Dobrý deň, vitajte na našom predstavení Cudzô. Bežne sa síce v divadle počas predstavenia nesmie fotografovať, ale ak by ste mali pocit, že si chcete urobiť fotku, môžete.

Ale nezabudnite ich na sociálnych sieťach označiť hashtagmi, ktoré nájdete v bulletine," prihovorila sa divákom dramaturgička Miriam Kičiňová.

Už z toho je jasné, že inscenácia Cudzô nie je také bežné predstavenie. Je zamerané na diváka vo veku 12 - 17 rokov, skupinu mladých ľudí, ktorých rozprávky už nezaujímajú, ale nelákajú ich ani drámy pre dospelých.

"Pre mňa to bola jedna z najťažších úloh, v živote sa mi niečo nerobilo tak ťažko," priznáva režisérka Júlia Rázusová. Pracovala s dramatickým textom slovenskej autorky žijúcej v zahraničí Alexandry Salmely, ktorý napísala na základe odpovedí v dotazníkoch tínedžerov.

Inscenácia Cudzô vznikla ako súčasť medzinárodného projektu Young Europe III. V Slovenskom národnom divadle mala premiéru 11. októbra.

Sú to pocity mladých ľudí

Na začiatku sa mladých ľudí vo veku od 11 do 18 rokov prostredníctvom dotazníkov pýtali, čo radi čítajú, čo pozerajú alebo kto je ich obľúbený youtuber, ale aj to, kde sa cítia najlepšie, čo by nikdy nechceli zažiť alebo čoho sa najviac boja.

Potom Alexandra Salmela napísala text, ktorý pracuje s ich odpoveďami.