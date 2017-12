Múzeom roka 2004 sa stali Záhorské múzeum a Múzeum SNP

18. máj 2005 o 17:00 SITA

PRIBYLINA 18. mája (SITA) – Múzeom roka 2004 sa stalo Záhorské múzeum v Skalici v kategórii regionálnych, mestských a miestnych múzeí a galérií. Múzeom roka 2004 v kategórii špecializovaných múzeí a galérií s celoslovenskou pôsobnosťou sa stalo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Vyhlásenie výsledkov II. ročníka celoslovenskej súťaže múzeí, zapísaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky, sa uskutočnilo v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Víťazi získali okrem certifikátu aj finančnú odmenu vo výške 50 000 korún.

Záhorské múzeum v Skalici získalo ocenenie za svoju edičnú a akvizičnú činnosť v uplynulom roku. Do súťaže prihlásilo Záhorské múzeum habánsku knihu Concordancia z konca 16. storočia, ktorá existuje len v štyroch exemplároch v Nemecku, Olomouci, Bratislave a v Skalici. Druhým prihláseným predmetom bol Habánsky armáles na pergamene z 18. storočia. Obe knihy získalo múzeum kúpou z pozostalosti Pavla Halona z Habánskeho dvora v Sobotišti. Akvizičná činnosť je v poslednom období otázkou peňazí, povedala riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drahošová. Napriek tomu, približne 70 percent zbierok, ktoré sa dostávajú do fondov múzea sú dary.

Múzeum Slovenského národného povstania prihlásilo do súťaže reinštalovanú výstavu, ktorá podľa riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Martina Kováča, zásadným a moderným spôsobom prináša historické poznatky o Slovenskom národnom povstaní. V novej expozícii je využitá moderná digitálna a audiovizuálna technika.

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Radou galérií Slovenska v súlade so Štatútom národnej súťaže Múzeum roka. Na Slovensku je vyše 115 múzeí a galérií. Do súťaže sa prihlásilo desať múzeí a galérií. V súťaži sa hodnotí najmä výnimočný počin za uplynulý

