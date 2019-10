Juliette Binoche pre SME: Naše životy sú fikcia, realita príde až po smrti

Francúzska herečka nevie, čo je v jej živote skutočné.

16. okt 2019 o 14:11 Kristína Kúdelová

Hovorí, že neraz musí bojovať ako pes, aby dosiahla to, čo sa od nej vyžaduje. Francúzska herečka JULIETTE BINOCHE už zopár mesiacov uvažuje, v akých podmienkach má zmysel zostať ešte herečkou, vydávať zo seba všetko a deliť sa pritom o svoju intimitu.

Naposledy nakrútila film Pravda s japonským režisérom Hirokazum Koreedom. Hrá v ňom dcéru, ktorá so šarmom zvláda, že jej mama (Catherine Deneuve) je síce starnúca, ale ešte stále rozmarná filmová hviezda.

Keď sme teda Juliette Binoche koncom leta stretli na festivale v San Sebastiane, spýtali sme sa jej:

Aj vy ste filmová hviezda. Aké to je?

Nikdy som sa tak nevidela. To len vy ma tak vidíte.

Nehovorte.

Tak vám poviem príklad. S mamou sme chodili minulý týždeň po obchodoch, hľadali sme pre ňu šaty. Len sme vyšli von, už sa začala sťažovať, aké je ťažké mať v rodine filmovú hviezdu. A nebolo to prvýkrát.

Súvisiaci článok Muži nevedia žiť v prítomnosti, to im bráni byť šťastnými Čítajte

No za celý ten čas, čo sme spolu boli, nás ani raz nikto nezastavil, nikto nás neobťažoval, nikto si nás nevšímal. Ani v obchodoch, ani na ulici.

Tak jej vravím, kde máš tú svoju hviezdu? Ty ju vidíš? Lebo ja nie.

Prečo si to teda vaša mama myslí?

Prijala o mne nejakú predstavu a nechce sa jej pustiť. Aj keď je realita celkom iná. Ovplyvnilo ju to, o čom číta v novinách, vidí ma takú, aká som vo filmoch. Ale realita, tá je celkom prostá.

Tu to však tak nevyzerá, je o vás veľký záujem.

To je pravda, na festivaloch to býva iné. Do reštaurácie nemôžem vojsť bez toho, aby si so mnou ľudia nerobili selfie, nemôžem z nej bez toho ani vyjsť. Ale to považujem za výnimku.

Ale keď vás rodina vidí v reklamách, v správach, na plagátoch, musí sa jej to predsa nejako dotknúť, nemyslíte? Na vaše deti to nepôsobí?

S tým sa, bohužiaľ, nedá nič robiť. Poviem, áno, to je vaša mama. Zároveň som im však vysvetlila, že mať svoju tvár na bilborde je súčasťou mojej práce. A že je to normálne. Toto prosto robím. Nikdy som sa netvárila, že film je len mojou vášňou, no ony tú vášeň vidia a toto sú dôsledky.

Vo filme Pravda sa vaša mama, slávna filmová herečka, pustila do písania pamätí. Čítali ste niekedy nejaké naozaj úprimné pamäti herečky?