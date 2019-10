Človek sa musí zastreliť, keď už oňho nie je záujem. Povedal Jožo Ráž, neznesiteľne slávny

Čo sa deje spevákovi, ktorý stratil pozornosť.

17. okt 2019 o 13:34 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Keď pred časom Jožo Ráž nakrúcal pre Českú televíziu Trinástu komnatu, nespomínal, že má problém s novinármi.

Spomínal všeličo, ale toto práve nie.

Hovorilo sa v ňom o tom, že má rád moc. Rád ju cíti medzi nohami - keď sedí na motorke so silným motorom - a rád ju cíti na koncertoch, keď jednoduchými pokynmi ovláda svoje publikum.

Boris Filan, kedysi taký rozčarovaný, že Jožo Ráž podporuje Vladimíra Mečiara, sa v dokumente s úsmevom pozastavoval nad tým, aké rozporuplné vlastnosti sa v ňom stretli.

"Jožo je láskavý a zároveň panovačný. Je skromný, ale pritom by chcel byť kráľom sveta. Keby vtedy doňho nenarazil ten Nemec, narazil by sám do seba," povedal Filan.

A nakoniec zhodnotil, že by to bol dobrý prezident, ale aj dobrý diktátor.

Keď už skupina nemá žiadny vplyv