Aj v umení je súťaž dôležitá. Netreba o ňu prísť, hovorí riaditeľka Ceny Oskára Čepana

Zoznámte sa s piatimi finalistami.

18. okt 2019 o 15:33 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Pred dvoma rokmi nastala v umeleckej obci vzbura. Nebola násilná, no naliehavosť jej nechýbala.

Finalisti Ceny Oskára Čepana, ktorá sa udeľuje vizuálnemu umelcovi či umelkyni do štyridsať rokov, sa medzi sebou odmietli predbiehať svojou tvorbou a trvali na tom, že vytvoria spoločný projekt.

„Sme malá scéna, nepotrebujeme polarizáciu a súťaž, ale dialóg a spoluprácu,“ vyhlasovali vtedy svorne.

Bol to precedens a počiatok zaujímavých úvah o predstave kvality v umení a aj o tom, či sa vôbec dá určiť, ktoré umelecké vyjadrenie je lepšie ako to druhé.

Tento rok podľa Lucie Gavulovej, riaditeľky Nadácie – Centrum súčasného umenia, ktorá cenu organizuje, nič také nehrozí.

Umelci spolupracujú, no vyhrá len jeden

Projekt s 24-ročnou tradíciou vedie Gavulová síce iba od minulého roka, no nemá obavy, že by sa zopakovala situácia z roku 2017, ktorá by spochybnila podstatu cien.

„Myslím si, že to bola trendová vlna, ktorá sa vtedy preliala celou európskou umeleckou obcou a bolo viacero cien, pri ktorých finalisti reagovali spôsobom, že nechcú medzi sebou súťažiť, ale spolupracovať,“ hovorí.

Finalisti spred dvoch rokov boli podľa nej trendsetteri, ktorí intenzívne prežívali udalosti okolo seba a povedali si, že chcú zareagovať podobne ako umelci v iných krajinách.

Minulý rok už Gavulová vnímala pocit zdravej súťaživosti, ale zároveň spolupráce, empatie a príjemnej atmosféry medzi štyrmi finalistami. Napriek tomu, že boli konkurentmi, dokázali spolu vychádzať a spolupracovať.

„Cítila som, že každý z nich bol natoľko silná autorská individualita, že každý mal naozaj záujem vyhrať. Aj tento rok je to tak, umelci sú veľmi kooperatívni, no nemajú tendenciu získať cenu všetci naraz,“ dodáva Gavulová.

Osobne na súťaži v umení nevidí nič zlé. „Súťažíme všetci aj v každodennom živote, súťaž je motivujúca a nevnímam ju pejoratívne. Súťaž ako motivácia k lepšiemu výkonu funguje aj v rámci súťaží v umení, literatúre či športe. V premýšľaní nad fungovaním ceny do budúcnosti určite nechcem rozkladať moment súťaže,“ hovorí.

Centrom diania budú Košice

Zmenou oproti minulému roku je však počet finalistov. Namiesto štyroch sa odborná porota zhodla na piatich vizuálnych umelcoch, ktorí budú o cenu súťažiť. Všetkých spája záujem o širšie spoločenské problémy, na ktoré vo svojej tvorbe reflektujú.