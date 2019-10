Môže človek za to, že je homosexuál? Aj medvede sú tolerantnejšie ako ľudia

Vo filme Divoké bytosti majú ľudia a zvieratá vymenené roly.

21. okt 2019 o 15:41 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Ľudia, kedysi páni tvorstva, plachtia na oblohe ako vtáky a netušia, že ich pozoruje dvojica medveďov – otec so synom. Vybrali sa do prírody, aby utužili svoj vzťah a syn stojí pred neľahkou úlohou.

Má na ľudí zamieriť, stlačiť spúšť a dokázať otcovi, že je chlap. Taký, akého si ho otec vysníval.

Ako by však mladý medveď mohol vystreliť na nevinné bytosti, ktoré za nič nemôžu? Nik nemôže za to, že je homosexuál, nik nemôže ani za to, že otec jeho vnútorným bojom, ktoré každý deň potichu zvádza, nerozumie a teraz ho núti obrátiť sa chrbtom k svojmu vlastnému ja.

Tajuplný ostrov, na ktorom sa tento ťaživý príbeh odohráva, je miestom, kde si zvieratá a ľudia vymenili roly, a nie je jasné, kto v tomto prípade niečo získava, a kto stráca.

„Nie je to klasický príbeh, skôr artová kinematografia, silno výtvarná,“ opisuje film Divoké bytosti jeho producentka Simona Hrušovská. V kinách má film tento týždeň distribučnú premiéru.

Divoké bytosti (zdroj: Super Film)

Čaká na pozvánku z veľkého festivalu

Príbeh o zložitom vzťahu otca a syna sa prelína s ďalšími dvomi príbehmi, v ktorých sú spomienky na detstvo a dospievanie preložené do jazyka omamných obrazov a sugestívnych zvukov.