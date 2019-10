Písal bez hanby, spáchal tým vraj samovraždu. Nový román vyjde Nórovi až po sto rokoch

Karl Ove Knausgard bol poctený projektom Future Library.

21. okt 2019 o 14:40 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Spisovateľ Karl Ove Knausgård si myslí, že nemá zmysel písať, ak autor nie je pripravený hovoriť stopercentnú pravdu o sebe.

Je presvedčený, že len ak sa človek dokáže zbaviť hanby a ak dokáže prekonať strach z toho, čo si o ňom iní ľudia pomyslia, môže napísať veľkú literatúru.

Súvisiaci článok Každé ráno sa prebúdza so strachom, že je nula. Spisovateľ platí za to, že je superstar Čítajte

On to tak urobil a cena za to bola privysoká. Jeho manželka Linda veľmi ťažko znášala, čo sa o ich rodinnom živote dočítala v jeho monumentálnom románe Môj boj, po ťažkých psychických problémoch ju museli hospitalizovať.

A strýko, pobúrený tým, ako Knausgård píše o svojom otcovi, potiahol prípad až na súd. Prosil ho, aby aspoň pozmenil mená členov rodiny, ale márne.

Nórsky spisovateľ bol presvedčený, že má právo písať o svojom živote a pomenoval všetky intímne boje, ktoré v ňom už od detstva vedie. V nórskej verejnoprávnej televízii sa raz aj rozplakal, keď sa ho pýtali na dôsledky jeho tvorby.

Jednu smrť už prežil

Pre literatúru však mal jeho radikálny prístup k písaniu význam.