Postavil na hlavu pravidlá Eurovízie, potom mu operovali srdce. A dnes sa chystá na džezáky

S Petrom Lipom sa rozprávame o programe BJD.

22. okt 2019 o 14:38 Jana Alexová

BRATISLAVA. V piatok 25. októbra sa v Bratislave začne 45. ročník Bratislavských jazzových dní.

Festival počas troch večerov prinesie na hlavnom pódiu koncerty slovenských aj zahraničných jazzových hudobníkov. Popri nich sa v bratislavskej Inchebe na Pódiu mladých interpretov predstavia nádejní mladí slovenskí jazzmani.

S riaditeľom Bratislavských jazzových dní Petrom Lipom sme z programu festivalu vybrali niekoľko koncertov, ktoré by fanúšikovia jazzu mali vidieť.

Kompletný program festivalu nájdete tu.

Piatok 25.10.

Tibor Feledi Kairos Quintet

Bratislavské jazzové dni otvorí na hlavnom pódiu slovenské zoskupenie Tibor Feledi Kairos Quintet. Skupina okolo skladateľa a klaviristu Tibora Felediho pred rokom zvíťazila na bratislavských džezákoch v hlasovaní Pódium mladých talentov.

"Tibor Feledi medzičasom prešiel kus svojej umeleckej cesty, vydal album, osobnostne, myšlienkovo aj hudobne zafixoval svoju hudbu. Má čo predviesť, je to hĺbavý človek, ktorý myslí aj na to, ako bude jeho pódiová prezentácia vyzerať," hovorí o slovenskom jazzmanovi Lipa.

Feledi vo svojom projekte prepája kompozície inšpirované tradíciou slovenských detských piesní so súčasným progresívnym jazzom. V hudbe kombinuje groove a jazzové prvky s vplyvmi elektroniky, klasickej hudby, voľnej improvizácie, fusionu či post-bopu.

"Všetci spoluhráči Tibora Felediho, ako je napríklad basgitarista Michal Šelep alebo bubeník Juraj Dávid Raši, sú zrelí muzikanti. Nie je to chlapčenská zostava, ktorá príde a bude si tam niečo hrať, čo si zvykli doma v skúšobni. Je to kapela, ktorá hudbu robí premyslene a robí to dobre," dodal.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/JoOFolSJQoY

Ghost-Note feat MonoNeon

Záver piatkového večera na hlavnom pódiu Bratislavských jazzových dní bude patriť skupine Ghost-Note feat MonoNeon.

Bubeník Robert Sput Searight a perkusionista Nate Werth majú tri ceny Grammy - dostali ich ešte ako členovia Snarky Puppy, najslávnejšej jazzovej kapely súčasnosti.

Stálym členom Ghost-Note je aj fenomenálny basák MonoNeon, jeden z posledných hudobníkov, ktorý hral s Princeom.