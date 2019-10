Za zabitie priateľky sedel štyri roky. Čakajú od neho pokánie, on chce na pódiá

Slávny spevák Bertrand Cantat dráždi Francúzov.

22. okt 2019 o 16:28 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. On bol slávny spevák, ona slávna herečka. Spolu tvorili pár. Bolo to v roku 2003, vo Vilniuse, keď sa v hotelovej izbe prudko pohádali. On sa dvadsaťtrikrát rozohnal, ona jeho údery nezniesla.

Marie Trintignant zomrela, z Bertranda Cantata sa stal vrah.

Môže ešte spievať a koncertovať? Francúzi sa s nevôľou pozerajú na to, ako sa o to už druhýkrát pokúša.

Ani žuvačku si nevytiahol z úst

Je to umelec, má právo sa vyjadriť, hovoria jedni. Mal by si skôr nájsť iné povolanie, myslia si druhí. Proti sebe stavajú zákon a morálku.

"Vravíte, že jeho povolanie je spevák? On je povolaním vrah. Dvadsaťtri úderov, nad tým predsa nemožno mávnuť rokov," povedala pre denník Le Figaro Nadine Trintignant, herečkina mama. "Ten človek by mal byť radšej obuvníkom."

Mnohých Francúzov zaskočilo, keď sa vlani Bertrand Cantat, bývalý líder skupiny Noir Désir, pokúsil koncertovať. Pred koncertnými sálami ho čakali skupinky ľudí, ktorí ho vypískali a prenasledovali bubnami.