Tara L. Masihová: Moje skutočné meno je Hanna

24. okt 2019 o 12:34 Lucia Lackovičová

Prvotina Tary Lynn Masihovej Moje skutočné meno je Hanna získala zlatú medailu na Florida Book Award a cenu Skipping Stones Honor Award. Masihová vyštudovala písanie a editorstvo a viac ako tridsať rokov pracovala v rôznych vydavateľstvách. Tento rok získala ocenenie Inspirational Woman in Literature.



Hry o život bez hrania



Opisy prírody a prostredia v románe Moje skutočné meno je Hanna, o osude ukrajinských Židov počas druhej svetovej vojny, sú také realistické, zamerané na detaily, až čitateľa vytrhnú z času a priestoru a celkom ho pohltia v opisovanom období a svete. A to je skvelé. Je to skvelé v príbehu, do ktorého sa chcete preniesť. A je to hrôzostrašné na mieste, na ktorom sa napriek čaru prírody a okamihu nechcete ocitnúť ani náhodou.

Pri týchto sugestívnych opisoch sa vzdoruje ťažko a odstup od života hrdinov je takmer nemožný. Priam hmatateľné prostredie, z ktorého až cítite vôňu kvetín a stromov, počujete včely a vnímate farby, ľahko zmažú hranicu medzi knihou a skutočnosťou.

A v častiach, kde precítite chlad, zimu, hlinu pod bosými nohami, čiernočiernu tmu jaskyne, hlad a vyčerpanie také, aké človeka nútia schúliť sa do klbka, zaspať a už sa nezobudiť, a vždy prítomný strach z odhalenia a zo smrti, je už prežívanie príbehu spolu s hrdinami zložité. Aj preto môže byť táto kniha náročným čítaním. Najmä pre čitateľov kategórie young adult, pre ktorých je primárne určená.