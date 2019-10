Babča Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický svet

Keď deti baví svet.

23. okt 2019 o 13:48 Lucia Lackovičová

Jedenásťročnému Jurajovi Králikovi sa začnú prázdniny. Donesie vysvedčenie s výnimočnou jednotkou z matematiky, ale zdá sa, že doma to nikoho nezaujíma. Mama má plno práce s malou Evičkou a je stále unavená.

Juraj sa rozhodne pomôcť jej, ale omylom dá do sušičky aj mamin sveter a ten sa scvrkne. Pri upratovaní kuchyne rozbije pohár a síce po sebe pozametá, ale kúsok skla si nevšimne a ten sa zapichne do nohy staršiemu bratovi Paťovi. Rodičia riešia Jurajových súrodencov a jeho vysvedčenie s výnimočnou jednotkou z matematiky zababre Jurajov mladší brat Samo tak, až vytúžená jednotka takmer zmizne.

Jurajovi zostávajú len jeho tri pieskomily (Didi, Wifi a Nili), mačka slečna Mliečna, sučka Bondy a kôň doktor Hafling, ktorý je zaľúbený do kobylky Marty. A, samozrejme, jeho bunker.

Babča Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický výlet (Slovart 2019) (zdroj: )



Napadne mu, že utečie z domu, začínajú sa však prázdniny a Juraj tuší, že by to mohlo byť celkom príjemné obdobie. A okrem nového bicykla ho čaká aj najobľúbenejší ryžový nákyp a neskôr výlet s kamarátmi Laurou a Jožinom. Dostanú sa až do odtučňovacieho tábora, stratia sa na chvíľku v lese, stanujú, opekajú si, počítajú padajúce hviezdy a majú plno rôznych želaní, ktoré sa im plnia.

Juraj a jeho rodiny

Babča Kardošová rozvíja príbeh Juraja, jeho rodiny, zvieracích aj ľudských kamarátov už v tretej knihe. A píše ho tak, že deti, a v tomto prípade asi najmä rodičia, budú spokojní. Deti preto, lebo príbeh sa neustále posúva vpred a okrem vecí, ktoré sú im známe a ktorými samy žijú, sa v nich stretnú aj s dobrodružstvom či s hovoriacimi zvieratami.

A rodičia preto, lebo táto kniha je bezpečná. Ukazuje to, že byť unavený je v poriadku, že keď sa niečo pokazí, nie je to koniec sveta, že mať rád len niektoré predmety v škole je úplne normálne, a pridáva priamočiare rady, ktoré deťom môžu pomôcť napríklad vtedy, keď sa osamelé ocitnú v lese či v živote.

A sú v nej milé, vtipné a pre deti poučne podané myšlienky ako napríklad: „Škola nie je súťaž, škola je niečo ako tréning pred zápasom“ či „Jazdiť na bicykli bez rúk môže znamenať, že raz budeme jazdiť bez zubov“, alebo „Tajomstvom úspechu je tvoja vlastná vytrvalosť“, prípadne „Jediné, čoho sa treba fakticky báť, je strach!“.



Príbeh sa uzatvára

Príbeh je podávaný z pohľadu hlavného hrdinu Juraja, jeho rečou, optikou a bez zbytočného mentorstva. Sú v ňom aj odkazy na troch pátračov, dobrodružstvo je však dávkované menej vzrušujúcim spôsobom a je vhodné skôr pre mladšiu skupinu čitateľov middle grade, pre ktorú je kniha určená.



Traja kamoši a fakticky fantastický výlet sú treťou knihou Babče Kardošovej z tejto série a zároveň sú poslednou časťou, ktorá príbehy Juraja Králika uzatvára. Prvá kniha sa točí okolo bunkra, v druhej je dôležitý poklad a v tretej výlet a letné dobrodružstvo v lese. Všetky tri knižky doplnila fakticky fantastickými ilustráciami Katka Slaninková.