Milan Sládek: Mám vek, keď iní zomierajú, nie že idú do dôchodku. Niečo musí byť naposledy

Mím uvedie v SND posledný projekt.

25. okt 2019 o 13:24 Jana Alexová

Fotografia z plagátu k pripravovanej inscenácie Milana Sládka The Magic Four(Zdroj: BODO BONDZIO)

Vždy vravieval, že nemal čas rozmýšľať nad tým, koľko má rokov. A že ak si budeme hovoriť, akí sme starí, tak starí naozaj budeme.

Najslávnejší slovenský mím MILAN SLÁDEK je aj v 81 rokoch veselý, plný energie a nápadov.

V Slovenskom národnom divadle uvedie 22. a 23. novembra v premiére dve predstavenia svojho najnovšieho projektu The Magic Four inšpirovaného štyrmi ľudskými charaktermi - cholerikom, flegmatikom, melancholikom a sangvinikom.

Uvádza ho ako svoj posledný opus. V rozhovore pre denník SME vraví, že predsa len je vo veku, keď iní zomierajú, a nevie, čo bude ďalej, či bude vládať.

V Slovenskom národnom divadle ste vystupovali pri príležitosti vášho 75. jubilea pred šiestimi rokmi, to bolo naposledy?

Áno, vtedy som tu oslávil svoju sedemdesiatpäťku. Ale potom som ešte raz bol v historickej budove SND. Mal som tam vystúpenie s kvartetom, ktoré hralo na starých nástrojoch, a to bolo asi pred troma alebo štyrmi rokmi. Ja som pomerne stály hosť v SND, dá sa povedať, vždy sa sem nejako vnútim, aby ma zobrali.

Milan Sládek (81) mím, choreograf, režisér a pedagóg, vystupoval vo viac ako 50 krajinách sveta

vyštudoval herectvo na VŠMU

do roku 1968 pôsobil v Bratislave, potom bol nútený emigrovať

dva roky žil vo Švédsku, potom sa presťahoval do Kolína nad Rýnom v Nemecku, kde v roku 1974 založil Divadlo Kefka

založil aj prvý medzinárodný festival pantomimického umenia Gaukler

po Nežnej revolúcii sa vrátil na Slovensko, kde sa zaslúžil o záchranu divadla Aréna

desať rokov tam pôsobil ako režisér, chcel mať z Arény európske centrum pantomímy, nakoniec však nezískal podporu

v roku 2002 sa vrátil späť do Nemecka

je držiteľom mnohých významných cien, medzi nimi aj Kríž za zásluhy SRN

Tentoraz sa vraciate s programom The Magic Four s podtitulom Štyri temperamenty, ktorého základom sa stala Hippokratova teória o štyroch rozdielnych ľudských charakteroch - sangvinik, flegmatik, cholerik a melancholik. Čo vás viedlo k tomu vytvoriť tento projekt?

Stalo sa to náhodou. Kedysi dávno som si hovoril, že by som rád urobil aj predstavenie na dielo Štyri temperamenty nemeckého skladateľa Paula Hindemitha, ale potom som na to akosi pozabudol.

To sa mi však stalo už viackrát, napríklad aj zinscenovať Antigonu som prvýkrát chcel už v roku 1965 a zrealizoval som to až o päťdesiat rokov neskôr v roku 2015.

Ale späť k Štyrom temperamentom. Bolo to tak, že som hral moje predstavenie Krížová cesta v severnom Taliansku, kde v tom istom čase vystupoval aj gitarista a hudobný skladateľ Wulfin Lieske. Videl tam moje predstavenie a vtedy ma oslovil, či by sme neurobili spoločný projekt.

Zakladá sa nielen na štyroch ľudských charakteroch, ale aj na rozličnosti štyroch svetových strán, ale tiež štyroch typov z Commedie dell´arte (Harlekýn, Kolombína, Pantalone, Dottore - pozn. red.).

Wulfin Lieske k tomu celému napísal veľmi dobrú hudbu, bude to taká intímna radosť z charakterizovania iných ľudí, čo ma koniec koncov vždy bavilo.

V čom je to pre vás zaujímavé?

To, že sú to až psychologické štúdie jednotlivých postáv. Každý charakter má dokonca aj svoj pohyblivý vokabulár. Či už robím Pantaloneho v Commedie dell'arte, alebo cholerika v sólistickej pantomíme.

Ktorý z týchto štyroch charakterov sedí na vás?