Škaredo oblečená, nevýrazná. Aj v takej podobe sa herečka Alexandra Borbély preslávila

Za čo to dostala európskeho Oscara?

24. okt 2019 o 14:22 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Keďže je vysoký, okamžite si ho v dave všimla. Bol december 2017 a dánsky herec Claes Bang bol v Berlíne na tom istom večierku ako ona.

Za film Štvorec bol nominovaný na cenu pre najlepšieho európskeho herca. Ona tam prišla pre to isté, bola nominovaná na cenu pre najlepšiu európsku herečku. Výsledky mali vyhlásiť na druhý deň.

Riskla, že sa zaľúbi

Stačilo, že sa na seba letmo pozreli, Alexandra Borbély okamžite zacítila spriaznenosť. "Pocítila som istou: ak vyhrá on, vyhrám aj ja," hovorí.

"A na druhý deň prišla ceremónia. A on to vyhral. Vtedy moje telo dostalo šok. Niečo sa stane, vedela som to. Takže, keď šli vyhlasovať moju kategóriu, bola som už v neznesiteľnom napätí. Preto som na pódiu plakala ako dieťa."

Alexandra Borbély pochádza z Veľkého Cetína pri Nitre. Ale až teraz majú Slováci možnosť spoznať, kto to vlastne je a za čo si takú prestížnu cenu zaslúžila.