Režíroval alkoholikov Depardieua a Houellebecqa: Ľudia netušia, akí v skutočnosti sú

Guillaume Nicloux ukázal aj ich nahé telá.

27. okt 2019 o 21:04 Kristína Kúdelová

Herec Gérard Depardieu a spisovateľ Michel Houellebecq si nechali pred kamerou vystaviť od lekárov účet, v akej forme sú. Vybrali sa na wellness pobyt, podstupujú ozdravné procedúry, ale odmietajú sa vzdať alkoholu. Tajne ho na hercovej izbe pijú a núkajú sa nezdravým jedlom.

Bola by to výborná komédia, keby pri tom často nerozprávali o smrti a nehádali sa o bohu.

Francúzsky režisér GUILLAUME NICLOUX ich vo filme Thalasso obnažil do naha fyzicky aj psychicky. V rozhovore pre SME hovorí, prečo rád robí práve s týmito dvomi svetovými hviezdami. "Nie je nič nudnejšie ako principiálni ľudia."

Vo filme sa objavia dvaja ľudia, ktorí Michelovi Houellebecqovi a Gérardov Depaardieuovi povediai: vy ste hanbou Francúzska. Čím tak veľmi ľudí provokujú?

Svojou osobnosťou. Tým, že si dovolia povedať, čo si myslia. Dnes je to veľmi vzácne. Ľudia sa boja, všetkého, a deje sa to na všetkých úrovniach.

Kultúra strachu má navrch odvtedy, čo sa užívanie si stalo cennejším ako túžba. Je prekvapivé pozorovať, ako sa v náš strach usadil.

Ľudia si dávajú prilby, keď si sadnú na bicykel, navliekajú si rukavice, keď naštartujú motorku, v hoteli sa už ani nedajú otvoriť okná. A to všetko vychádza zo strachu.

A my sme si zvykli. Lebo strach je ako vírus. Hovorte o strachu a budete sa báť. Kto je za to zodpovedný? My všetci, pretože sme to prijali. Pritom stačí povedať: nie. Nie, už sa nechcem báť.

Nemáte pre strach žiadne pochopenie? Je to predsa čosi, čo rozumom ťažko ovládneme.

No my predsa nežijeme v diktatúre, môžeme veci meniť. Strach v demokracii je neakceptovateľný.

A Michel a Gérard sú hanbou Francúzska, pretože si trúfajú hovoriť veci, ktoré iní ľudia nechcú počuť. Nemajú strach. Na to sa ľudia neradi pozerajú. Je im nepríjemné, ak im niekto pripomína, že sú strachopudovia.

Michel Houellebecq na rukách režiséra Guillauma Niclouxa. (zdroj: ZINEMALDIA)

Gérard Depardieu už veľakrát svojím dielom, filmami, divadlom aj knihami dokázal, že je humantista. Ale prečo chváli Putina?

Myslím si, že by ste to pochopili, keby vám o svojom obdive k Putinovi hovoril Rus. Asi by vám to dávalo nejaký zmysel. No vy nechápete, že niečo také môže povedať aj Gérard.

Lenže, Gérard má v duši niečo slovanské. Rozmýšľa ako Rus. Ruská mentalita, kultúra, história je nám trochu vzdialená, ale jemu nie. My si nevieme predstaviť, že by sme Putina obdivovali, popri tom všetko, ako sa správa k odporcom, ženám, alebo homosexálom. Ale viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí to dokážu. Ktorí ho obdivujú. Nesúhlasím s tým, ale rozumiem tomu.

Vy s ním stále rád spolupracujete. Má to aj iný dôvod, ako že je skvelý herec?