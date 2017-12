Billy Bob Thornton vydesil Susan Sarandonovú

19. máj 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 19. mája (SITA) - Hollywoodsky herec Billy Bob Thornton doslova vydesil svoju hereckú kolegyňu Susan Sarandonovú. Na prvom nakrúcacom dni ich spoločného filmu Mr. Woodcock si totiž jej fotografiami oblepil celý interiér svojho karavanu. Thornton si údajne pozháňal obrovské kvantá momentiek úspešnej herečky a vyzdobil si nimi svoj obytný príves. Pri prvej návšteve bola Susan Sarandonová úplne zdesená, no ako jej neskôr vysvetlil, chcel sa vžiť do svojej postavy. "Nemyslím, že by si o mne myslela, že som úchylný," povedal Thronton.