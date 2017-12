Duran Duran zaútočia na Prahu

19. máj 2005 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 19. mája (SITA) - Britská skupina Duran Duran sa nedávno vrátila na výslnie s novým albumom a novým celosvetovým turné. Počas tohto turné vystúpia v zostave, v akej spolu začínali v roku 1980 v anglickom Birminghame. Po 25 rokoch od svojho založenia sú teda na scéne opäť v zložení: spevák Simon Le Bon, klávesák Nick Rhodes, basgitarista John Taylor, gitarista Andy Taylor a bubeník Roger Taylor. Do Českej republiky zavítajú v rámci Astronaut tour venovaného rovnomennému albumu.

Skupinu založili v roku 1978 klávesák Nick Rhodes a basgitarista John Taylor. Skompletizovanie kapely im ale trvalo dva roky. Ich zvuk inšpirovala soulová hudba ich mladosti, newyorská undergroundová scéna sedemdesiatych rokov, vtedajšia výstredná hudobná ikona David Bowie a nemenej avantgardné skupiny ako Roxy Music.

O znovuoživení kapely a vydaní albumu sa vraj hudobníci rozhodovali iba 24 hodín. Ich posledným albumom, ktorý nahrali v pôvodnom zložení bol Seven And The Ragged Tiger z roku 1983. Album Austronaut, ktorý sa má stať jedným z najlepších v histórii Duran Duran, vyšiel 11. októbra 2004 - 21 rokov od vydania posledného spoločného albumu. Práve toto CD predstavia aj 10. júna o 20:00 v pražskej T-mobile Aréne.

V blízkosti Slovenska Duran Duran vystúpia aj 7. júna vo viedenskej Stadthalle a 8. júna v budapeštianskej Papp László Budapest Sportaréne. Koncerty ich čakajú od 20. mája takmer každý deň a precestujú pritom Španielsko, Portugalsko, Veľkú Britániu, Holandsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko a Nemecko, po jednom koncerte zahrajú aj v Grécku, Belgicku, Nórku, Švédsku, Dánsku a na Islande. Hrať budú až do 2. júla a po malej prestávke sa predstavia 13. a 14. augusta aj v Tokiu a Osake.

Oživenie záujmu o skupinu využívajú aj nahrávacie spoločnosti. Sony vydalo 29. marca špeciálnu dvojdiskovú edíciu albumu Astronaut, ktorá obsahuje CD a DVD s 25 minútami dokumentov - Back Together Again, The Making of (Reach up for the) Sunrise Video a The Launch of ASTRONAUT. CD/DVD combo vydali aj EMI - zatiaľ len v USA, vydanie v Európe sa už pripravuje. Zamerali sa na kolekciu najväčších hitov skupiny, medzi ktorými nechýbajú ani Ordinary World, Wild Boys, Come Undone a ďalšie. Na DVD sa nachádzajú najznámejšie videoklipy.