Madonnu postavili pred súd za plagiátorstvo

19. máj 2005 o 13:04 SITA

BRATISLAVA 19. mája (SITA/AFP) - Textár a skladateľ Salvatore Acquaviva dostal legendu ženského popu, Madonnu až na súd. Obvinil ju totiž z plagiátorstva. Madonna vraj ukradla popevky k jeho piesni a použila ich pre svoj neskorší hit Frozen. Muž tvrdí, že niektoré pasáže sú zo skladby, ktorú zložil ešte pred piatimi rokmi. Na rozdiel od propagovanej skladby Frozen, si jeho autorskú prácu - skladbu s titulom Ma vie fout l'camp, nikto nevšimol. "Bol som práve vo vani, keď som zrazu z rádia začul známu melódiu," povedal skladateľ, ktorý vraj nemohol uveriť vlastným ušiam.

V stredu sa zúčastnil pojednávania v belgickom meste Mons, kde sa jeho právnici snažili súd presvedčiť, že Madonna pravdepodobne počula jeho nahrávku, pretože sa v minulosti stretla s jeho vydavateľom. Madonnini právnici odmietli akékoľvek dohady o tom, že si prepožičala melódiu z jeho piesne. Acquaviva sa podľa nich snaží na prípade iba zarobiť peniaze. "Iba preto, že sú v tých skladbách isté podobnosti, neznamená to, že pieseň ukradla," povedal speváčkin obhajca Fabienne Brison. Madonna sa pre televíziu RTL k prípadu vyjadrila, že nerozumie, prečo by sa nemohla inšpirovať hudbou iných autorov, keď sa to tak robí bežne. Sudca pojednávanie odročil a pokračovať sa v ňom bude na budúci mesiac. Urobil tak hlavne preto, že niektorí z právnikov prišli na pojednávanie neskoro.