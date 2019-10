Apple od novembra spúšťa novú televíznu službu. Pozrite si, čo ponúkne

Apple TV+ bude konkurenciou pre Netflix a HBO.

30. okt 2019 o 15:10 Jana Alexová

BRATISLAVA. Ako by vyzeral svet, keby na Mesiaci pristáli prví Sovieti aj seriál z prostredia televíznej rannej šou. Netflix a HBO bude mať silnú konkurenciu.

Spoločnosť Apple spúšťa od piatku 1. novembra vo viac ako 100 krajinách novú televíznu službu Apple TV+. Dostupná bude aj na Slovensku a ponúkne filmy aj seriály vyrobené priamo pre Apple.

Predplatitelia budú mať prístup ku všetkému originálnemu obsahu online aj offline a bez reklám. Sledovať ho budú môcť pomocou aplikácie Apple TV, ktorá je predinštalovaná na zariadeniach od Apple.

Prinášame výber z programu, ktorý si od 1. novembra budete môcť pozrieť.

The Morning Show (seriál)

Seriál z novinárskeho prostredia vznikol na motívy knihy novinára Briana Steltera zo CNN o rannej televíznej šou.

Apple stavilo na hviezdne herecké obsadenie a v hlavných úlohách seriálu sa predstavia Reese Witherspoon, Jennifer Aniston a Steve Carell.

Zaujímavé je, že Aniston sa seriálovej tvorbe niekoľko rokov vyhýbala, nakoniec ju zlomila spoločnosť Apple pre svoj nový projekt.

Prvé kritiky zatiaľ priveľa nadšenia neprinášajú, seriál viac ako dráma vraj pôsobí len ako nablýskaná výkladná skriňa. Pozitívne však kritici ohodnotili herecké výkony.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/eA7D4_qU9jo

See (seriál)

Futuristická postapokalyptická dráma See predstavuje svet, v ktorom ľudia stratili schopnosť vidieť. Ničivý vírus zabil veľkú časť zemskej populácie a tí, ktorí prežili, natrvalo oslepli.

Dej seriálu sa koná až o stovky rokov neskôr, keď ľudia sú už tak dlho slepí, že ani nevedia, či ich predkovia vôbec niekedy dokázali vidieť.

Seriál napísal Steven Knight, režíroval Francis Lawrence. V hlavnej úlohe sa objaví Jason Momoa, ktorého diváci mohli vidieť aj v seriáli Hra o tróny či v hlavnej úlohe vo filme Aquaman.

Prvé kritiky seriálu vyčítajú, že sa príliš zameral na naturalistické vykreslenie tvrdého sveta a chýba mu silnejší príbeh.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/7Rg0y7NT1gU

Dickinson (seriál)

Aj 130 rokov po smrti zostáva Emily Dickinson jednou z najobľúbenejších amerických básnikov. I keď väčšinu svojho života strávila v ústraní a vydala len niekoľko básní, bola mimoriadne tvorivá a zanechala viac ako 1800 básní.

Apple TV+ prináša príbeh o poetke vo forme dobového seriálu s polhodinovými komediálnymi epizódami. Dickinsonovú predstavuje ako vzdornú feministku, ktorá odmieta robiť domáce práce a bojuje o postavenie ženy v spoločnosti.

Poetku Emily Dickinson v seriáli stvárňuje Hailee Steinfeld (True Grit, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Bumblebee).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/iBMeB6xG4rE

For All Mankind (seriál)

Tento rok sme si pripomenuli 50 rokov od prvého pristátia človeka na Mesiaci. Členovia misie Apollo 11 Neil Armstrong a Buzz Aldrin vstúpili na povrch Mesiaca 20. júla 1969. Misia naplnila cieľ prezidenta Johna F. Kennedyho dosiahnuť to konca 60. rokov.

Súťaž medzi USA a Sovietskym zväzom, kto bude na Mesiaci prvý, bola najväčšou súťažou ľudstva vo vesmíre.

Ale čo by bolo, keby nie americkí, ale sovietski astronauti boli prvými ľuďmi na Mesiaci? Svet by dnes pravdepodobne vyzeral úplne inak a túto predstavu nám servíruje aj novinka For All Mankind.

Seriál o alternatívnej budúcnosti pre Apple TV+ napísal a vytvoril Ronald D. Moore. Sci-fi dráma s Joelom Kinnamanom patrí k lepšie hodnoteným seriálom z produkcie novej Apple TV+ a diváci by si ju podľa recenzentov nemali nechať ujsť.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/HZS9M52Bd_w

The Elephant Queen (dokument)

Dokument zo sveta zvierat je zameraný viac na detského diváka ako na dospelých. Režisérska dvojica Victoria Stone a Mark Deeble štyri roky sledovali rodinu slonieho matriarchátu, ktorý vedie slonica Athena.

V suchom období vyschne prameň, pri ktorom malo stádo dlhší čas svoj domov. Slony sa preto pod vedením Atheny vydávajú na cestu, aby si našli nové miesto na život.

Dokument vhodnou formou deťom a mladým divákom vykreslí kruh života so všetkým, čo k nemu patrí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/e8TsCQmngFk

Oprah, Apple. Apple, Oprah

Americká moderátorka a herečka Oprah Winfrey bude mať na Apple TV+ svoj Knižný klub. Videostreamovacia služba bude vysielať jej rozhovormi s autormi literárnych diel.

Prvou knihou, o ktorej bude Winfrey diskutovať na Apple TV+, bude titul The Water Dancer od Ta-Nehisi Coates. Talkšou sa bude nahrávať pred živým publikom v knižnici Carnegie Apple Store.

Oprah Winfrey partnerstvo s Apple vysvetľuje ambíciou stať sa najväčším a najživším knižným klubom na svete, čo chce dosiahnuť vďaka svojej láske ku knihám a veľkosťou a silou spoločnosti.

"Apple je v miliarde vreciek. Pre mňa to predstavuje skvelú príležitosť spojiť svet čítaním. S každou správou o výbere nového knižného klubu budete mať možnosť si knihu kúpiť, prečítať si ju a potom sa zúčastniť na rozhovore s autorom o príbehu a písaní," vyjadrila sa Winfrey na svojej webovej stránke.

Oprah má s Apple aj partnerstvo na dvoch dokumentoch. Jeden s názvom Toxic Labor bude skúmať sexuálne obťažovanie na pracovisku. Druhý ešte nemá názov, ale mal by sa zamerať na duševné zdravie a búranie tabu ohľadne ľudí trpiacich duševnými problémami.