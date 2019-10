Vysúkajte si rukávy a pracujte, nerobte tu estrádu. Boli aj takí, ktorí počas revolúcie hercov neznášali

Aj to ukazuje nová inscenácia SND.

30. okt 2019 o 16:11 Monika Moravčíková

„Vy ožralci. Kňažko ožralý, Vašarička nafetovaná, hanbite sa, čo robíte. Žobrete po meste jak žobráci, keď robíte takú akciu, ste si mali peniaze zaobstarať. Však ste milionári, máte domy, chaty, autá.“

Aj takto urážali hercov v mnohých negatívne ladených listoch, ktoré počas novembrovej revolúcie prichádzali do divadla od občanov z celej republiky.

Hoci herci, herečky, režiséri či dramaturgovia boli jednou z najvýznamnejších skupín, ktoré ovplyvnili revolučné zmeny, nie každý sa stotožňoval s tým, že namiesto hrania vystupujú na verejnosti.

Čo znamená prehovárať ako člen národného divadla, ako občan či ako otec? Ľudia boli zrazu zmätení.

Ako mali rozumieť tomu, že herci, ktorých tak dobre poznali z divadiel a televízií, zrazu prehovárali sami za seba, mali vlastné vyhradené názory, odvážili sa vzoprieť režimu a hľadať spravodlivosť? Majú im veriť či aj to len hrajú?

Aj o tom je nová inscenácia SND Dnes večer nehráme, ktorá mala cez víkend premiéru.

Hrajú pamätníci aj mladšia generácia

Režisér Jiří Havelka od začiatku pristupoval k inscenácii s tým, že nechcel na revolúciu spred tridsiatich rokov nahliadať cez politiku a ideológiu. V posledných rokoch sa podľa neho rozmohlo politické divadlo, ktoré automaticky zužuje možné vnímanie, ktoré do hľadiska dopadne.

To iné, čo hľadal, našiel v samotnom organizme divadla, v jeho budove a v hercoch z danej doby.

„Objavili sme záznam zo skúšobní starej budovy SND, kde sa niekoľko dní po 17. novembri vedú debaty medzi vedením divadla, hercami aj vedením kultúrnych inštitúcií štátu, o tom, či hrať alebo nehrať, či štrajkovať alebo nie. To bola situácia, na ktorej sa dala celá inscenácia postaviť,“ hovorí.

Zámerne vyberal hercov, ktorí revolúciou žili a aj takých, ktorí boli v jej čase ešte len deti a nič si nepamätajú.

V predstavení hrajú František Kovár, Emília Vášáryová, Richard Stanke, Emil Horváth, Ondrej Kovaľ, Dominika Kavaschová aj Ingrid Timková.

„Bol som jedným z tých, ktorí chodievali na demonštrácie a bol som aj v prvých dňoch, keď celá umelecká beseda začínala. Všetky spomienky vzácne ožívali, lebo mnohé veci sme si pripomenuli a mnohé z toho sa teraz v divadelnej forme objavuje na javisku. A z tohto vzniká jedna nova profesionálno-občianska skúsenosť,“ spomína na revolučné dni František Kovár.

Richard Stanke, ktorý sa na demonštráciách na námestiach zúčastňuje aj dnes, hovorí, že hra Dnes večer nehráme je spoločensky veľmi dôležitá.

„Stále treba pripomínať, že niektoré veci nie sú samozrejmosť a veľmi ľahko sa môže opäť vrátiť doba, keď budú zas zakázané.“

Režisér Jiří Havelka usmerňuje hercov počas jednej zo skúšok. (zdroj: Radovan Dranga)

Hrať či nehrať?

Že nepôjde o klasickú inscenáciu, v ktorej sa po odtiahnutí opony odkryje premyslená scéna s dobovými kulisami a rekvizitami, zistí divák hneď v úvode.

V sále sa ešte ani nestihne zhasnúť a pred zavretú oponu, kde čaká zopár vetchých stoličiek, už predstupujú prví herci. Kým pochopíme, že už treba dávať pozor a predstavenie sa začalo, ubehne zopár minút.

Zrazu sme vtiahnutí do atmosféry divadelnej skúšky Ibsenovej hry Nepriateľ ľudu. Herci si opakujú texty, dolaďujú detaily záskoku jedného z nich, prezliekajú sa do retro svetrov a kostýmov a čakajú, že o malú chvíľu si to isté zahrajú znovu, tentokrát už naostro, pred divákmi.