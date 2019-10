Bol kúzelník, astronóm, milovník žien. V kinách je prvý celovečerný film o Štefánikovi

Cesta do nemožna je rodinný film.

BRATISLAVA. Bol prvý Slovák, ktorý podnikol cestu okolo sveta. Viac ráz zdolal Mont Blanc, prežil zostrelenie lietadla počas prvej svetovej vojny, bol intelektuál, vedec, národný hrdina aj milovník žien a bonviván.

Až neuveriteľné životné osudy Milana Rastislava Štefánika netradičným spôsobom približuje prvý slovenský celovečerný trikový film Cesta do nemožna.

Snímka, ktorá skutočné udalosti rozvíja a pretvára ich do imaginatívnej i zábavnej roviny, je práve v kinách.

Muž mnohých tvárí

"Sám názov filmu vypovedá o tom, ako sme sa rozhodli pristúpiť k Štefánikovi. Keď sme začali pripravovať film, zistili sme, že jeho život je skutočne veľmi bohatý a vydá nielen na jeden, ale na niekoľko životov," uviedol producent Michael Kaboš, ktorý sa tiež podpísal pod scenár filmu spolu so scenáristom Michalom Balážom a režisérom a animátorom Norom Držiakom.

"V scenári sa vyskytovalo veľa exteriérov, interiérov, hneď nám bolo jasné, že to bude problém, tak sme zvolili formu dokudrámy, ktorá bude sčasti animovaná, triková, dokonca úplne pôvodne mala byť výtvarnejšia," vysvetlil Držiak, ktorý pracoval aj na prvom českom celovečernom rotoskopickom filme Alois Nebel.

Štefánik bol mužom mnohých tvárí, bol kúzelníkom, astronómom, vedcom, cestovateľom, vojakom, štátnikom, milovníkom žien.

"Ako najsilnejším v jeho živote nám prišiel jeho sen, vízia ísť za niečím, čo mnohí jeho súčasníci považovali za nemožné, ale on sa nebál, mal vytrvalosť a odhodlanie ísť ďalej," priblížil Kaboš hlavnú myšlienku, ktorú chceli tvorcovi dostať do filmu kombinujúceho hraný dokumentárny aj animovaný žáner.

Tvorivý tím, ktorý sa už stretol pri oceňovanej animovanej dokudráme True Štúr, mal ambíciu ukázať Štefánika ako človeka z mäsa a kostí, ktorý rieši rovnaké a podobné problémy ako ľudia dnes.

"Nechceli sme sa vôbec zamotávať do politických a vojenských machinácií, pretože ten film nemá za úlohu vysvetľovať tieto pohnútky, skôr ide o cieľ Štefánika, víziu toho naplnenia. Myslím si, že sa nám podarilo dať dohromady netradičný film, o čo nám vlastne išlo," podčiarkol režisér.

Záber z filmu Cesta do nemožna (zdroj: Media Film)

Rozprávačom je český filmár

Pred 100 rokmi všetci považovali Štefánikove sny za utópiu, ale on sa nebál vykročiť do neznáma a nasledovať svoj sen o oslobodení vlastného národa spod útlaku a vytvorení samostatného štátu Čechov a Slovákov.

Cesta do nemožna SR, ČR, 2019, 90 minút.

Réžia, animácia: Noro Držiak.

Noro Držiak. Scenár: Michal Baláž, Michael Kaboš, Noro Držiak.

V Ceste do nemožna ho stvárnil slovenský herec Tomáš Mischura, pre ktorého je táto úloha veľkým filmovým debutom. Zároveň je prvý domáci herec, ktorý stál pred náročnou úlohou odohrať celovečerný film pred zeleným pozadím.

Cesta do nemožna zámerne odkazuje na film legendárneho priekopníka kinematografie Georgesa Meliésa, ktorý v roku 1904 pôsobil v Paríži.

V tom istom roku a na tom istom mieste sa pred divákmi začne odvíjať aj život mladého Štefánika.

Príbehom sprevádza fiktívny český filmár Otakar Kubánek, ktorý sa, očarený Štefánikovou osobnosťou, rozhodne opustiť prácu v Meliésovom štúdiu a so Štefánikom cestuje po celom svete, sprevádza ho pri dobrodružstvách a nakrúca o ňom dokument.

Tento kľúč umožnil tvorcom kombinovať autentické fotografie, filmové zábery či fragmenty z denníkov v trikovom filme. Rolu fiktívneho mladého filmára Otakara Kubánka stvárnil český herec Petr Vaněk.

V rozprávaní mu kontruje autentická postava francúzskej sufražetky a novinárky Louisse Weissovej, ktorá Štefánikovi napriek jeho odmietnutiu pomáhala presadzovať jeho politické ciele a do filmu priniesla ženský pohľad na tohto milovníka žien. Zahrala si ju česká herečka Jana Stryková.

Jana Stryková ako novinárka Luisse Weiss vo filme Cesta do nemožna (zdroj: Media Film)

Judit Bárdos ako Giulianna Benzoni vo filme Cesta do nemožna (zdroj: Media Film)

Nakrúcali pred zeleným plátnom

"Aj pre nás to bola cesta do nemožna, nevedela som, ako to bude vyzerať. Je to zaujímavé, pre mňa to bol veľmi veľký zážitok točiť pred zeleným plátnom, všetko sme si museli predstavovať. Výsledok som uvidela až teraz, veľmi sa z neho teším," povedala Judit Bárdos, ktorá stvárnila najdôležitejšiu ženu Štefánikovho života, mladú taliansku markízu Giullianu Benzoniovú.

Kristína Svarinská sa zas prevtelila do francúzskej baleríny a kabaretnej tanečnice Cléo de Mérodeovej.

V ďalších postavách sa divákom predstavia aj herecké mená, ako Jana Oľhová, Ján Greššo, Marek Ťapák, Arnošt Goldflam, Jan Vondráček a iní.

Tvorcovia prvého slovenského celovečerného trikového filmu s orchestrálnou hudbou priznali, že dielo konzultovali nielen so slovenskými, ale aj francúzskymi historikmi, absolvovali návštevy archívov, prečítali všetky dostupné knižné tituly o Štefánikovi.

"Nikto z nás nemal ambíciu napísať erudovaný životopis Štefánika ani analýzu vzniku Československej republiky, na to sú historici, politológovia," poznamenal Baláž s tým, že autori mali ambíciu vytvoriť hraný film s dokumentárnou hodnotou, ale v prvom rade im išlo o to, aby nakrútili divácky zaujímavý, príťažlivý film.

Cesta do nemožna vznikla ako slovensko-česká koprodukcia. Film vzišiel zo súbehu námetov RTVS k 100. výročiu úmrtiu M. R. Štefánika.