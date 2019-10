Eso HBO na november: Televízia nasadí špionážny seriál s Táňou Pauhofovou

Už cítiť zmenu, prichádza však pomaly.

31. okt 2019 o 13:16 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď v lete na festivale v Karlových Varoch premietli prvé dve zo šiestich častí špionážnej minisérie Bez vedomia, bolo hneď jasné, že diváci chcú viac.

A dočkali sa. Sedemnásteho novembra, symbolicky na 30. výročie Nežnej revolúcie, nasadí HBO seriál Bez vedomia.

Odohráva v roku 1989. Hlavnú úlohu huslistky Márie stvárňuje Táňa Pauhofová. Pod vidinou blížiacej sa zmeny v totalitnom Československu sa aj s manželom rozhodne vrátiť z eimgrácie.

Scenár napísal Ondrej Gabriel, pre ktorého je seriál scenáristickým debutom. Režisérom je Ivan Zachariáš.

Okrem česko-slovenskej špionážnej minisérie uvedie HBO v novembri napríklad aj tohtoročného víťaza Oscarov - film Zelená kniha či marvelovku Captain Marvel.

Spomedzi seriálov prinesie nový hororový seriál Bažináč, aj deviatu sériu Živí mŕtvi. Pozrite si ponuku noviniek na HBO v novembri.

1. novembra

Greenhouse: Eagles a Ravens II., III. (seriál)

Pri havárii kozmickej lode prišli o matku, teraz brat a sestra prichádzajú na prestížnu internátnu školu - akadémiu Greenhouse, kde sa pripoja k dvom súperiacim bratstvám.

Tajomné udalosti zatiahnu oba spolky do tajného vyšetrovanie, v rámci ktorého odhalia nebezpečné spiknutie. Zem môžu študenti zachrániť len vtedy, ak sa spoja. Jedinečný svet uchváti fanúšikov Harryho Pottera, Hunger Games či trilógie Divergence.

2. novembra

Dievča (dráma)

Pätnásťročná Lara je odhodlaná stať sa profesionálnou baletkou. S touto vidinou a podporou svojho otca sa vrhá do náročného štúdia na novej škole.

Lara sa však narodila ako chlapec a jej telo sa na tréningoch tak ľahko neohýba ako telá jej spolužiačiek. V Lare tak narastá frustrácia a netrpezlivosť.

Belgicko-holandský film získal cenu queer a transgender poroty a tiež Zlatú kameru na festivale v Cannes i nomináciu na Zlatý glóbus za cudzojazyčný film.

Pazúry III. (seriál)

Manikérkam v nechtovom štúdiu na Floride ide o viac ako len o umelé nechty a pedikúru. Majiteľka salónu Desna zamestnáva svoju najlepšiu kamarátku Jennifer, tichú šoférku Ann, konzervatívnu dámu Polly a znudenú Virginiu.

Na konci druhej série Desna vycúvala z nešťastného manželstva s doktorom Ruvalom, porazila šéfku ruského podsvetia a zdedila kasíno. V tretej sérii dámy zistia, že vo svete kasín ide o veľa a Desna rozohrá veľkú hru.

3. novembra

Zelená kniha (komediálna dráma)

Film o vzťahu medzi bielym šoférom Tonym Lipom a černošským džezmenom Donom Shirleym, ktorí sa spriatelili počas dvojmesačného turné na cestách v rasistickej Amerike roku 1962, bol nečakaným víťazom tohtoročných Oscarov.

Snímka získala tri zlaté sošky a ďalšie dve nominácie.

Zberateľ Ruben Brandt (animovaná kriminálna dráma)

Slávny psychoterapeut Ruben Brandt musí ukradnúť 13 obrazov klasických majstrov zo svetových galérií a súkromných zbierok, aby odplašil nočné mory, ktoré ho sužujú po otcovej smrti.

So svojimi štyrmi pacientmi vytvorí gang, ktorý sa rozhodne vykradnúť najslávnejšie svetové múzeá: Louvre, Tate, Uffizi, Hermitage, MoMa.

4. novembra

Mission: Impossible (špionážny akčný thriller)

Ešte kým sa nakrútia plánované Mission: Impossible 7 a 8 v rokoch 2021, resp. 2022, môžete sa vrátiť o takmer štvrťstoročie späť k žánrovej klasike, ktorá odštartovala úspešnú sériu akčných filmov s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe.

5. novembra

Temné hmoty (seriál)

Seriálová novinka Temné hmoty (His dark material) je adaptáciou veľmi úspešnej série kníh s rovnakým názvom od Philipa Pullmana.

Hlavnou hrdinkou je osirotená Lyra, ktorá študuje na škole pre nadané deti vo svete plnom mágie, paralelných svetov a neobyčajných bytostí.

8. novembra

Bažináč (hororový seriál)

Vedkyňu Abby Arcane (Crystal Reed) zavolajú do lousianského mestečka v krajnej núdzi. Musí zistiť podstatu smrtiaceho vírusu, ktorý pochádza z močiarov. Močiare, ako Abby skoro zistí, skrývajú hrozné tajomstvá.

Keď sa z močiara vynorí záhadný tvor, Abby sa ocitne tvárou v tvár nočným morám z nadprirodzeného sveta.

9. novembra

Vládca Paríža (historický kriminálny thriller)

V dobe Napoleona sa z Françoise Vidocqa (Vincent Cassel), ktorému sa podarilo 27-krát ujsť z najznámejšieho väzenia, stáva legendou. Po poslednom úteku je považovaný za mŕtveho, ale on sa vydáva za obchodníka s látkami.

Zločinecká minulosť ho dostihne vo chvíli, keď ho spolu s bývalými spoluväzňami obvinia z vraždy, ktorú nespáchal. Aby dokázal svoju nevinu a dobré úmysly, uzavrie s políciou obchod - výmenou za slobodu sľubuje vyčistiť parížske ulice od zlodejov a vrahov.

10. novembra

Captain Marvel (komiksový film)

Film Captain Marvel sa odohráva v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a je tak úplne prvým dobrodružstvom z doteraz nevideného obdobia filmového sveta Marvel.

Film sleduje príbeh Carol Denversovej, z ktorej sa stala jednou z najmocnejších superhrdinek sveta. Keď sa Zem dostane do vojny medzi dvoma mimozemskými rasami, Denversová sa ocitá s malou skupinou spojencov priamo v srdci konfliktu.

Cez hranicu (kriminálny akčný thriller)

Gloria (Gina Rodriguez) ide do mexickej Tijuany navštíviť svoju najlepšiu kamarátku, ktorá je tam na súťaži miss.

Na večierku v bare však jej priateľku unesú a Gloria sa zapletie do nebezpečnej hry medzi CIA, DEA a charizmatickým bezcitným šéfom drogového kartelu.

11. novembra

Santos Dumont (seriál)

Šesťdielna miniséria rozpráva príbeh muža, ktorý na prelome 19. a 20. storočia stelesňoval veľké zmeny a jeho meno sa stalo symbolom aviatickej éry.

Významný letecký priekopník a konštruktér sa preslávil ako prvý človek, ktorý riadil lietadlo, dvojmiestny Santos-Dumont 14-bis. Miniséria sleduje letcovu životnú cestu.

16. novembra

Veža (animovaný film)

Wardi, jedenásťročné palestínske dievča, žije s celou rodinou v utečeneckom tábore, kde sa narodila. Jej pradedko Sidi bol jedným z prvých utečencov, ktorí sa v tábore v roku 1948 usadili.

Keď jej daruje kľúč od svojho domova v Galileji, Wardi sa zľakne, že sa pradedko vzdal sna a nádeje na návrat domov.

Nórsky režisér Mats Grorud rok pracoval v utečeneckom tábore, kde načerpal príbehy, ktoré využil vo svojom celovečernom debute.

17. novembra

Bez vedomia (seriál)

Píše sa rok 1989. Mária (Táňa Pauhofová) je profesionálna huslistka, ktorá pred dvanástimi rokmi emigrovala z totalitného Československa do Británie aj s manželom - prenasledovaným disidentom Viktorom.

V roku 1989 však vo vzduchu visí zmena. Mária chce využiť príležitosť, aby sa po rokoch konečne stretla so svojou rodinou. Čoskoro po návrate do Prahy sa však ukáže, že to bola chyba.

Viktor zmizne za dramatických okolností a nie je jasné, či je nažive. Mária chce za každú cenu zistiť, čo sa s ním stalo. Jej muža však nehľadá len ona, ale aj tajné služby niekoľkých štátov.

Všetkých 6 častí minisérie Bez vedomia bude dostupných na výročie Nežnej revolúcie 17. novembra na HBO GO a HBO OD.

Alita: Bojový anjel (komiksové akčné sci-fi)

Keď sa dievča bez minulosti - Alita prebudí v budúcnosti, ktorú nespoznáva, ujme sa jej súcitný kyberlekár Ido. Alita sa učí vyznať v novom živote, Ido sa ju snaží ochrániť pred jej záhadnou minulosťou.

Komiksové sci-fi získalo až takmer kultový status hneď po svojej kinopremiére. Ponúka skvelé akčné, bojové scény a farebný svet vymysleného sveta.

Sám život (romantický film)

Režisér a scenárista Dan Fogelman skúma radosti i starosti každodenného života v multigeneračnej ságe s hviezdnym obsadením. Príbeh sa odohráva v New Yorku a v španielskej Carmone.

18. novembra

Živí mŕtvi IX. (hororový seriál)

Strhujúca dráma vznikla podľa jedného z najobľúbenejších komiksov všetkých čias, ktorého autorom je Robert Kirkman.

Po zombie apokalypse cestujú pod vedením Ricka Grimesa (Andrew Lincoln) jeho rodina i ostatní preživší naprieč americkou Georgiou, aby našli nový, bezpečný domov.

Každodenný boj o prežitie však v mnohých prebudí krutosť a strach preživších je zákernejší ako zombíci naokolo.

Ray Donovan (seriál)

Sedma séria seriálu oceneného Zlatým glóbusom sa opäť odohráva vo svete bohatých, pre ktorých Ray Donovan robí špinavú prácu.

20. novembra

Tiene III. (seriál)

V tretej sérii rumunského seriálu sa hlavný hrdina Relu stane predmetom naháňačky. Neváha využiť čokoľvek a kohokoľvek, aby unikol svojim prenasledovateľom. V stávke je Reluova sloboda, ale aj impérium celej mafiánskej rodiny.

21. novembra

Socha slobody: Matka vyhnancov (dokument)

Snímka skúma šokujúcu minulosť ikonickej Sochy slobody a jej kultúrny význam v súčasnosti. Legendárna módna návrhárka Diane von Furstenberg sa snaží zistiť, ako sa sen sochára Augusta Bartholdiho stal skutočnosťou a čo socha znamená pre ľudí po celom svete.

Film vrhá nové svetlo na jeden z najznámejších symbolov slobody.

24. novembra

Mníška (mysteriózny horor)

Mladá mníška si v rumunskom kláštore vezme život. Vatikán na miesto vyšle na vyšetrenie udalosti kňaza s desivou minulosťou a novicku, ktorá je krátko pred zložením rehoľných sľubov.

Spoločne odkryjú príšerné tajomstvo a riskujú životy, vieru aj duše. Musia totiž čeliť zlej sile v podobe démona rádovej sestry.

28. novembra

Very Ralph (dokument)

Portrét Ralpha Laurena skúma život i kariéru jedného z najúspešnejších amerických módných návrhárov.

V rozsiahlych rozhovoroch rozpráva osemdesiatročný Ralph, potomok židovských emigrantov z Bieloruska, o svojej priekopníckej vízii, o päťdesiatročnom manželstve aj o tom ako sa chlapcovi z Bronxu, ktorý o módnom návrhárstve nevedel nič, podarilo vybudovať miliardové impérium.

30. novembra

Skokan (krimi dráma)

Denis vyrástol v detskom domove, kde ho jeho matka nechala krátko po narodení. Následkom zvláštnej choroby Denis stratil schopnosť cítiť bolesť. Aj preto je obľúbený medzi ostatnými chlapcami, ktorí medzi sebou stávkujú, ako dlho vydrží ich fyzické týranie.

Jedného dňa sa objaví Denisova matka a vezme ho do Mosky, kde sa stane členom gangu, ktorý získava peniaze od bohatých ľudí. Denis sa stane skokanom - vrhá sa pod autá, aby následne vydieral vodičov.