Koľko hnusu dokážeme zniesť? Pri filme o sériovom vrahovi z Nemecka cítiť aj to, ako smrdel

Toto sú naše tipy na prehliadku Be2Can.

31. okt 2019 o 14:49 Kristína Kúdelová

Čím viac sa snaží vyzerať ako Francúz a zapadnúť medzi Parížanov, tým viac všetci vidia, že je Izraelčan. Keby mu stiahli nohavice, dokázali by mu to aj na jeho tele.

Príbeh mladíka, ktorý bojuje proti svojmu osudu, je jedným z filmov v programe prehliadky Be2Can.

Všetky spája to, že boli úspešné na najprestížnejších svetových festivaloch a teraz sa hrajú u nás. Projekcie sa začínajú 4. novembra.

1. Synonymá

réžia: Nadav Lapid

Narodil sa v Izraeli, ale bol presvedčený, že sa to stalo omylom. Režisér Nadav Lapid nemal rád svoju krajinu, prekážali mu nacionalistické prejavy, kult silného mužského tela, neznášal svoju obriezku a odmietal hovoriť po hebrejsky.

Urobil by všetko pre to, aby sa svojej identity zbavil a keď mal dvadsať, utiekol. Pokúsil sa očistiť, zbaviť sa minulosti, a skúsil to hladovkou, utrpením.

Veľa z jeho života sa prejavilo vo filme Synonymá, s ktorým v septembri zvíťazil na festivale v Benátkach. Jeho hrdinom je Yoav, ktorý príde do Paríža a hoci sa tam ocitne celkom nahý, obrazne aj doslovne, je odhodlaný začať celkom odznova.

Je to však možné?

"Keď si mladý, tvoje plány sa ti zdajú také jasné, ako by boli skutočnou vecou. Myslíš ich vážne, ale realita ťa vždy prekvapí trpkým humorom. Konflikt medzi nimi prináša do tvojho života nekonečné napätie, hovorí Lapid.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/4owa35o8BVw

2. U zlatej rukavičky

réžia: Fatih Akin

Aj toto je prípad, keď sa publikum testuje. Ale tentoraz je tou skúškou nekonečný hnus, špina, sliz a aj smrad, keby filmy niesli čuchovú stopu.

Spoločnosť Film Europe sa podujala priniesť do kín nový film nemeckého režiséra Fatiha Akina U zlatej rukavičky. Je nakrútený podľa skutočnej udalosti, v jeho centre stojí sériový vrah, činný v 70. rokoch v Hamburgu, Frintz Honka.