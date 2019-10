Droidi z Hviezdnych vojen obsadili svet. Fotograf Cédric Delsaux sa považuje za jedného z nich

George Lucas o ňom tvrdí, že je génius.

Darth Vader, vo svojej temnej a hrozivej sláve, hľadí na rozostavaný mrakodrap a na mesto, ktoré kolonizujú roboti. Armáda droidov obsadila sklady, pochoduje mestom a vládne svetu. Nie je to fikcia z Hviezdnych vojen, ale drsná realita na fotografiách francúzskeho fotografa Cédrica Delsauxa.

Dlho chodil po svete a fotografoval opustené miesta. Tie, ktoré vybudoval človek, ešte stále neschopný zabrániť zubu času, aby ich nahlodával, pustošil a ničil. On však videl schátrané továrne, sklady, parkoviská či mestské periférie inými očami.

Boli pre neho zmesou krásy a ošklivosti zároveň. Kombináciou reálneho sveta a fikcie, ktorá do každodenného života prenikala čoraz viac.

„Miestam, ktoré hľadám, musí niečo chýbať. A to čo im chýba, doplním ja,“ hovorí pre SME Cédric Delsaux.

A tak začal do svojich fotografií opustených miest vkladať postavy z Hviezdnych vojen a vytvárať všedné miesta plné nevšedných stvorení.

Nemá rád Hviezdne vojny

„Žijeme v sci-fi svete, no nie každý si to uvedomuje. Je zvláštne, že ľudia vybudovali nový svet a povýšili ho nad ten prvý, pôvodný – nad prírodu. Myslíme si, že to je normálne, tento hyperrealistický sútok mestských scenérií, veď väčšina z nás v ňom žije,“ tvrdí a spomína, že keď na to prvýkrát upozornil pred pätnástimi rokmi, považovali ho za úplného blázna.

Už ako dieťa vraj sníval o vzdialených svetoch, o sci-fi vesmíroch. Teraz je to všetko tu, prítomné vo svojej najdokonalejšej banalite, vo svojej najbezbožnejšej realite.

Práve fotografiami chce odkazovať, že realitu, v ktorej každý z nás žije, vnímame cez fikciu a hranica medzi nimi je taká krehká, až o chvíľu prestane existovať. O tom je aj séria fotografií s názvom Vitajte v temnej korporácií, ktorú predstavuje v Bratislave v rámci Mesiaca fotografie.

Hoci na začiatku využil postavy z Hviezdnych vojen, nie je žiadnym fanúšikom kultových Lucasových filmov. A niektorí si vraj dodnes myslia, že klame. Deprimuje ho, keď v jeho fotografiách ľudia nevidia nič iné, alebo si dokonca myslia, že majú byť vtipné. „Nemajú, a nie sú len o Hviezdnych vojnách,“ hovorí o nich.

„Je to o nás. A keď myslím nás, nemám na mysli Francúzov, Američanov, Rusov ani Číňanov. Myslím ľudskú rasu. Ibaže namiesto ľudí som vymyslel použiť droida – robota zo Star Wars podobného človeku.“

Lucas v ňom vidí génia

Prvú fotografiu zo série spravil pred pätnástimi rokmi a bol to okamžitý úspech. Veľa ďalších fotografov z celého sveta neskôr okopírovalo jeho myšlienku použiť charaktery zo Star Wars v reálnom svete.

Ale väčšinou chceli, aby to vyznelo ako vtip – Darth Vader čaká na autobus či v bare na koktejl.