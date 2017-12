Hlavné témy festivalu sú sex, zločin a otcovstvo

19. máj 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 19. mája (SITA/AFP) - V priebehu filmového festivalu v Cannes sa postupne objavili témy, ktoré sa prelínajú vo všetkých filmoch bojujúcich o Palme d'Or. Zoznamu týchto tém kraľujú sex, zločin a otcovstvo. Prvé dve z nich sú súčasťou festivalu pravidelne, ale tento rok všetkých šokovalo zobrazenie sexu v mexickom filme Carlosa Reygada Batalla en el Cielo a ženské postavy s črtami prostitútok ako v americkom filme Sin City, alebo talianskom Once You're Born. Vo filme Where the Truth Lies Kanaďana Atoma Egoyana si zase Kevin Bacon užíva so skupinkou nahotiniek a v čínskom filme Shanghai Dreams hlavnú ženskú postavu znásilnia.

Smrť bola všadeprítomná v 21 filmoch. Adaptácie románov Sin City a A History of Violence nešetrili vizuálnym zobrazením násilia. Last Days Gusa Van Santa zobrazuje posledné dni života Kurta Cobaina až po jeho samovraždu. Prvý iracký film, ktorý prezentovali publiku v Cannes, Kilometre Zero, zobrazoval morbídny zmysel pre humor z obdobia vlády Saddáma Husajna.

Niektoré filmy sa až nostalgickým spôsobom vracajú k zobrazeniu organizovaného zločinu ako metafory zla. Election hong-kongského režiséra Johnnie To, sa odohráva vo svete Triád, Sin City a Where the Truth Lies sa zase bohato zaoberajú mafiou, Manderlay zobrazuje gangstrov a A History of Violence muža, ktorý je konfrontovaný so zločineckými šéfmi, aby zachránil seba i svoju rodinu.

Témy sex, smrť a zločin dnes vládnu väčšine filmov, ale v Cannes do popredia vystúpila aj ďalšia - otcovstvo. Filmy Broken Flowers a Don't Come Knocking sú podobné v tom, že oba svojim charakterom road movies zobrazujú muža, ktorý hľadá dieťa, ktoré kedysi splodil. Táto téma sa silne objavuje aj vo filme Shanghai Dreams a v belgickom The Child.