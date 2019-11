Tony Kushner – Hra sa volá Anjeli v Amerike

Bez odvahy to nejde.

2. nov 2019 o 14:14 Martina Ulmanová

Existuje jedna hra, o ktorej slovenskí divadelníci dobre vedia, no žiadny slovenský divák ju na domácom javisku nevidel. A predsa patrí k najslávnejším dramatickým textom 20. storočia.

Meno autora tejto hry – Tony Kushner – sa vyslovuje jedným dychom s velikánmi typu Arthura Millera, Tennessee Williamsa či Eugena O´Neila. Hra sa voláAnjeli v Amerike (Angels in America) a na tohtoročnom festivale Divadlo Plzeň sme po takmer tridsiatich rokoch od jej vzniku mohli navštíviť jej historicky prvú českú inscenáciu.

Kto nemá možnosť ísť sa pozrieť na megaúspešný aktuálny revival hry do Londýna či New Yorku, pražské divadlo Rokoko je najbližším miestom, kde veľkolepý Kushnerov divadelný epos môže vidieť. Stojí to za to. A nielen preto, že slovenské divadelné hranice táto hra pravdepodobne nikdy neprekročí.

Skôr, než čitateľ s povzdychom skonštatuje čosi o domácej malosti a kultúrnom zápecníctve, treba spravodlivo uznať, že uviesťAnjelov sivyžaduje odvahu: kladú mimoriadne nároky tak na inscenátorov, ako aj na divákov. Ide totiž vlastne o dvojhru: v New Yorku a Londýne trvá jej súčasná inscenácia s prestávkami takmer osem hodín, v Prahe to vďaka citlivým škrtom „stiahli“ na štyri a pol.

Dvojdielna epická dráma spisovateľa Tonyho Kushnera rozpráva o veciach medzi nebom a zemou, (zdroj: Foto - Divadla mestská Pražská)

Oba diely –Milénium sa blíži a Perestrojka – síce nie je zakázané uvádzať aj oddelene, no autor dôrazne odporúča hrať ich v jeden večer, keďže prvý, dejovo prehľadnejší a klasickejšie stavaný, dobre dopĺňa druhý, divokejší, surreálnejší. Anjel, ktorý sa zjaví na samom konci prvého dielu, sa v druhom zmnožuje na celý chór a naplno rozťahuje krídla.