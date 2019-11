O filme Cesta do nemožna - M. R. Štefánik

Prvý slovenský celovečerný trikový film.

3. nov 2019 o 14:14 Michal Baláž - scenárista, Noro Držiak - režisér

Po vizuálne príťažlivej a oceňovanej dokudrámeTrue Štúr sa režisér Noro Držiak a scenárista Michal Baláž pustili do sfilmovania osudu „najväčšieho Slováka“, Milana Rastislava Štefánika. Prvý slovenský celovečerný trikový film podľa skutočných udalostí Cesta do nemožna sa do kín dostane 30. októbra 2019. Dva týždne pred premiérou sa režisér a animátor, ktorý ešte pracoval v strižni na posledných scénach, zhováral so scenáristom, ktorý film dopísal pred dvoma rokmi.

Noro Držiak: Za nás sa o Štefánikovi vôbec neučilo, na rozdiel od Štúra nebol v učebniciach. Pochádzam z Piešťan a až po revolúcii, keď v roku 1990 organizovala Verejnosť proti násiliu výjazd na Bradlo, som sa o ňom dozvedel. V mysli jednej generácie sa akoby vytratil.

Veď bol „vymazaný“ z dejín po štyri desaťročia vlády socialistického režimu! Štúrovci boli „rehabilitovaní“ vďaka tomu jednému Štúrovmu spisu, kde sa na sklonku života utiekol k Matke Rusi, čo si pravdaže komunisti vyložili po svojom, ale po Štefánikovi zostala veľká diera...

Michal Baláž : Že o Štúrovi vo všeobecnosti vieme viac než o Štefánikovi, má podľa mňa aj ďalšie historicko-psychologické dôvody. Štefánik toho vykonal veľmi veľa, ale na rozdiel od Beneša a Masaryka svoju prácu na prvej demokratickej Československej republike nedokončil.

Zomrel na začiatku tohto historického míľnika, keď sa táto éra len rozbiehala. A Štúr, ten je v našich mysliach zapísaný ako človek, ktorý dal základ nášmu jazyku, a tým aj národu. Jeho „výdobytok“ zostal a trvá podnes. Ale čo zostalo zo Štefánikovej snahy vytvoriť Československé kráľovstvo?

Dnes máme samostatné Slovensko a Česko. Štefánikove astronomické objavy neboli zásadného charakteru, neučí sa o nich na poli astronómie, svoje vynálezy si ani nedal patentovať a štátnickú funkciu mu náhle prekazila tragická havária. Odkaz Štefánika pre súčasnosť je teda pre dnešného človeka podľa mňa ťažšie uchopiteľný.

Noro Držiak: Napriek tomu Štefánik vyhráva v popularite, veď v diváckej ankete Najväčší Slovák získal prvenstvo.

Michal Baláž: Naozaj si myslím, že Štefánik a Štúr sú najvýznamnejší ľudia, najväčší Slováci. Hoci o ich „slovenskosti“ by sa dali viesť debaty. Štúr sa narodil v Rakúsko-Uhorsku, hovoril po maďarsky, nemecky, chorvátsky, česky, a Štefánik bol viac Čechoslovák, napokon, veď sa snažil o vznik Československa, a aj jeho jazyk, ktorý poznáme zo spisov, bol slovensko-český.

Ale dôvod, prečo vyhral Štefánik, je podľa mňa prozaický. Od konca deväťdesiatych rokov sú populárne Marvelove filmy. A dnes viac ako inokedy potrebujeme hrdinov. Štefánik sa dostal do kategórie superhrdinu, či už tým, že je vždy zobrazovaný v uniforme, alebo tým, že bojoval vo svetovej vojne... Koniec koncov aj my vo filme k tomuto obrazu prispievame.

Bez pochýb je psychologicky Štefánik pre ľudí viac hrdinom ako bradatý otec jazyka, ktorý si tam v Modre pri sviečke píše svoje ťažko zrozumiteľné spisy. Ale, samozrejme, je Štúr hneď za ním, druhý, lebo dosiahol veľké veci, a možno, keby nebolo Štúra, nieto ani Štefánika.

Noro Držiak: Štefánik navyše ešte stále vzbudzuje národovecké vášne.

Michal Baláž: Štefánik je živší, osobnosť z nedávnej minulosti. A celá tá konšpirácia okolo jeho smrti, aj fakt, že bol zakazovaný za komunistov, prispievajú k tomu, že môže byť neuralgický bod akejsi identifikácie sa s tým, kto je náš a kto je proti nám. Keď som povedal doma, že o ňom píšem film, každý sa ma spýtal: „A dáš tam, že ho zostrelili Česi, však?“

Noro Držiak: Myslíš si, že divák sa bude pýtať, čo vo filme vychádza zo skutočnosti a čo je náš umelecký vstup?

Michal Baláž: Mám rád mystifikácie. Pre mňa je veľkým vzorom Peter Jackson a jeho paradokument Forgotten Silver, za ktorý sa spätne musel ospravedlňovať v televízii, lebo mu ľudia na vymyslený príbeh o zabudnutom novozélandskom novátorskom režisérovi skočili. Ani náznak, ani drobná legenda, že nejde o skutočnosť, sa v tom filme do jeho konca neobjaví. Dokonca aj noviny písali o dokumentovanej osobnosti. Naletel celý národ.

Noro Držiak: Buď nám diváci pristúpia na tú hru, alebo nie, buď s nami budú chcieť putovať, alebo nie. Tí, čo o Štefánikovi niečo vedia, by mohli byť príjemne prekvapení, a tí, čo nevedia, tých, verím, privedieme k záujmu oňho.

Michal Baláž: Ak by to bol film len o Štefánikovi, tak by to podľa mňa nebol dobrý film. Každý dobrý životopisný film má totiž presah, je ešte o niečom inom než len o danej osobnosti. Moja skromná ambícia bola, aby tento film bol o Štefánikovi, ale aj o filmovej mágii, o trikoch, kúzlach, dobe, o Československu. Aj preto jeho názov zámerne odkazuje naCestu do nemožna priekopníka kinematografie Georgea Mélièsa.

Noro Držiak: A aj preto sme do príbehu vložili českého fiktívneho filmára Otakara Kubánka, ktorý sa rozhodne opustiť prácu v Mélièsovom štúdiu a so Štefánikom cestuje po celom svete, sprevádza ho pri misiách aj dobrodružstvách a nakrúca o ňom dobový dokument. Otázka je, ako by Štefánik strávil tohto vymysleného Otakara? Či by nebol proti tomu, že potrebujeme scenáristickú barličku.

Michal Baláž: Mám pocit, že Otakar vo filme hrá rolu zástupcu obyčajného ľudu na Slovensku a v Čechách. V jednej postave je zhrnutá a personifikovaná celá masa ľudí, ktorým sa „to“ vlastne stalo, „to“, čo si tam Štefánik s Masarykom a Benešom vymysleli a dohodli. A zároveň je rozprávačom. Je správne, že nie je vyhranený charakter, že je skôr pasívny, ktorého Štefánik a dejinné udalosti ťahali. To je presne to, čo sa aj v skutočnosti dialo – s tou masou – a deje sa to dodnes.

Noro Držiak: Otakar je trochu nerozhodný, nechá sa vláčiť životom, a je akýmsi protipólom Štefánika, ktorý bol vždy o krok vpred. Toto spojenie protikladov dvoch postáv je dobré. Otakar nemá charakterové vlastnosti Štefánika a možno sa diváci dokážu práve s ním stotožniť viac, lebo niektoré Štefánikove činy vyznievajú až nadpozemsky, jeden človek s toľkou energiou a nápadmi, to sa len tak nevidí.

Michal Baláž: Navyše, zo záberov, ktoré som videl, pôsobia vedľa seba magicky. Hneď teraz by sa mohla začať nakrúcať groteska s nimi dvoma, od čias Laurela a Hardyho nebola tak vtipne nastavená dvojica.

Noro Držiak: Aj sme si hovorili, to vyznie dobre, keď bude Štefánik taký nízky a Otakar vysoký, ale keď sme ich videli naživo, chytili nás mrákoty. Dostať ich na pľaci do jedného záberu bola výzva. Navyše, náš film nie je groteska, hoci v ňom sú aj humorné situácie.

Michal Baláž: Otázka je, čo by na to povedal Štefánik. Vytvoril som si o ňom istý obraz, počas toho, ako som o ňom čítal, ako sme o ňom písali. Myslím, že by mu lichotilo, že sa o ňom robí celovečerný film. Nemyslím si, že bol narcis alebo egomaniak, ale bol sebavedomý. Je možno pravda, že ak by žil a mal tú možnosť, chcel by mať kontrolu nad tým, ako sa jeho obraz bude prezentovať. Potrpel si na to, ako robiť dojem na iných. Spoločenskú vedu sebaprezentácie a vystupovania mal v malíčku.

Noro Držiak: Čo z toho, čo je v našom filme, by však Štefánik nechcel vidieť?

Michal Baláž: Isto by nechcel, aby sme taký veľký priestor venovali jeho vredu, ktorý je vlastne samostatnou epizódnou postavičkou. Ukazovanie slabostí, fyzického úpadku, na to sa málokto rád pozerá. A v jeho prípade to môže mať deglorifikačný efekt. A predsa vieme, prečo sa chcel na Slovensko vrátiť lietadlom – aby ako Zeus pristál pred národom.

A prečo si vybral Giulianu za manželku – aby slovenskému národu prezentoval po svojom boku pravú krásnu aristokratku. Z toho vyplýva, že očividne kalkuloval s obrazom seba samého ako záchrancu národa, ako orla tatranského. A nikto nechce vidieť orla s vypŕchnutým perím a vredom na zobáku.

Noro Držiak: Ale verím, že aj s nadhľadom možno vyrozprávať príbeh Štefánika, ktorý bol napokon aj bežný, omylný či strádajúci smrteľník.