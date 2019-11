Správa z Černobyľa

Postapokalyptická turistická atrakcia.

3. nov 2019 o 14:14 Igor Otčenáš

Černobyľ je dnes svetová postapokalyptická turistická atrakcia, akési Pompeje jadrového veku

Keď som sa v Kyjeve spýtal našej sprievodkyne Aliony, či bola niekedy v Černobyli, povedala, že nie a ani tam ísť nemieni. To isté zopakoval miestny taxikár, keď nás viezol do hotela. Cítil som v ich odpovediach trochu výčitky, že zo všetkého, čo je na Ukrajine zaujímavé, sme prišli akurát na výlet do Černobyľa.

A tú výčitku v ich hlase neotupilo ani moje ubezpečenie, že Černobyľ je vlastne vedľajším produktom nášho predletného výletu do Kyjeva. A že to nemá nič spoločné ani s výbornou televíznou minisériou, ktorú dávali na jar na HBO. Jednoducho nám to takto vyšlo.

Päťsto z celého sveta denne

Stačí jedno kliknutie a Veľký brat Google vám prezradí, že dostať sa do Černobyľa je dnes len vecou vášho rozhodnutia. Nepotrebujete žiadne špeciálne povolenie, nemusíte podstúpiť žiadnu byrokratickú procedúru, preverovanie, kontrolu, lekársku prehliadku, skrátka nič.

Černobyľ (zdroj: Foto - Autor)

Svoje sprievodcovské služby vám ponúkne hneď niekoľko spoločností v angličtine i v ruštine, ako aj v češtine. Existuje iba jedno pravidlo: na vlastnú päsť sa do zakázanej oblasti v okolí havarovanej jadrovej elektrárne nedostanete. Ak sa o to pokúsite, riskujete väzenie.

Ako sa ukázalo, v ten deň, keď sme tam boli my, navštívilo Černobyľ vyše päťsto ľudí zo všetkých možných krajín sveta. Najlepšie to bolo vidieť na obede (súčasť prehliadky) v obrovitej jedálni, do ktorej si to takmer v jednom čase nasmerovali všetky turistické autobusy križujúce areálom.