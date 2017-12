V Štátnej galérii otvorili výstavu Filu a Filovej

19. máj 2005 o 18:41 SITA

BANSKÁ BYSTRICA 19. mája (SITA) - Výsledky spolupráce akademického maliara Rudolfa Filu a reštaurátorky Doroty Filovej prezentuje výstava Premeny, ktorú dnes otvorila Štátna galéria v Bethlenovom dome na Dolnej ulici v Banskej Bystrici. Ako uviedol kurátor výstavy Peter Michalovič, vyše šesťdesiat vystavovaných diel je priamo podmienených úctou k velikánom výtvarného umenia. Líšia sa v závislosti od podmaľby.

Dorota Filová vytvorila v rámci svojej profesie kópie historických malieb majstrov dejín výtvarného umenia v mierke 1:1, kópie detailov ako i kópie, ktoré sú zámernou redukciou pôvodného formátu. Vo väčšine prípadov jej kópie poslúžili ako podmaľby pre Filu, ktorý do nich vstupoval svojimi premaľbami. „Filove premaľby môžeme považovať v prvom rade za originálny komentár, citlivo reagujúci na samotný podklad,“ uviedol Michalovič. Ako pripomenul, výtvarnými komentármi nie sú poznačené len kópie Doroty Filovej, ale aj autorove vlastné podmaľby, citáty veľkých diel uznávaných majstrov. Tie majú podobu výtvarného detailu, ktorý úmyselne nie je vždy na prvý pohľad jasne čitateľný. Týmto spôsobom vzniká nový obraz, ktorý síce prevzal fragment obrazu iného autora v podobe maliarskeho citátu, ale zároveň tento citát začlenil do nového kontextu, čím výrazne pozmenil jeho význam aj výraz. V niektorých dielach Fila využíva aj priemyselne produkované reprodukcie, ktoré sa jeho intervenčnými zásahmi menia na autonómne umelecké diela. „Súlad alebo napätie medzi podmaľbou a premaľbou, medzi privlastneným a vlastným maliarskym rukopisom sa stáva interpretáciou obrazu poukazujúcou na to, že vizuálne je možné komentovať nielen slovom, ale aj maliarskym gestom, rozširujúcim zmysel výtvarného diela,“ dodal Michalovič.