O domácom násilí nemusia vznikať iba realistické drámy. Režisérka Fornay siahla do sveta surreálna

Svoj nový film predstaví na festivale v Tallinne.

5. nov 2019 o 15:27 TASR, Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Dva roky strávila režisérka Mira Fornay výskumom v rámci terapeutickej skupiny pre ľudí, ktorí mali problémy s násilím a agresiou, niekoľkokrát navštívila aj mužskú väznicu a ľudí, ktorí už zabíjali.

Práve na základe týchto výskumov vznikla forma aj štruktúra jej nového filmu: Žaby bez jazyka.

Už má naplánovanú svetovú premiéru, do svojho programu ho zaradil medzinárodný festival v Tallinne, ktorý sa začína 15. novembra. Jeho medzinárodný názov znie: Cook, F**K, Kill.

Je to už jej tretí film. A aj s tými predchádzajúcimi (Líštičky a Môj pes Killer) sa predstavila na veľkom medzinárodnom fóre. V Benátkach a Rotterdame.

Žaby bez jazyka (zdroj: CinemArt)

Skúma ťaživé témy

"Hoci teraz sú v kurze sociálne drámy, toto je autorský film, ktorý síce vychádza z výskumov o domácom násilí, ale viac hovorí o vzorcoch správania, ktoré k nemu vedú. Je to rozbor rodinných programov, ktoré nás ovládajú a s ktorými bojujeme. Nie je to sofistikovaná, ale skôr podprahová snímka. Prepísala som realitu z výskumu do metaforického jazyka imaginatívneho sveta, ktorý existuje paralelne vedľa našej každodennej reality," opisuje Fornay film Žaby bez jazyka.

Film je vedený cez postavu muža, domáceho agresora, rozprávanie samotné však ostáva na autorke.